SIRIA L' Isis c' è e colpisce Manbij | tra i 18 morti anche quattro marines USA

SIRIA - un kamikaze fa strage a Manbij : “Almeno 16 morti - anche 4 soldati Usa” Media arabi : “Azione rivendicata dall’Isis” : Una forte esplosione avvenuta questa mattina nella città di Manbij, nella Siria settentrionale, ha colpito le forze della coalizione anti-Isis a guida Usa. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, si sarebbe trattato di un attentato kamikaze, avvenuto nel ristorante “I principi” (Kasr al-Umara) nel centro della città. Almeno 16 persone hanno perso la vita. Tra queste, riportano siti in lingua araba, anche 4 soldati ...

Attacco suicida dell'Isis in un ristorante a Manbij in SIRIA. Uccisi quattro soldati americani e una decina di civili : Sono quattro i soldati americani Uccisi oggi nel nord della Siria in un Attacco suicida compiuto a Manbij, tra Aleppo e l'Eufrate. Lo riferiscono media panarabi, citando non meglio precisate fonti militari della Coalizione anti-Isis a guida Usa.L'Attacco è avvenuto nel ristorante "I principi" (al Umarà) nel centro di Manbij ed è stato rivendicato dall'Isis.E' salito a 16 morti il bilancio dell'attentato sferrato dal ...

Pompeo : ritiro SIRIA - annientato 99% Isis : 17.10 Il segretario di Stato americano, Pompeo, nel corso di una conferenza stampa al Cairo, ha affermato che in Siria è stato praticamente annientato l'Isis. "Ritireremo le nostre forze dalla Siria - ha detto -e sono in grado di dire che abbiamo annientato il 99% del Califfato". Poi ha aggiunto che il presidente Trump "è disposto a riprendere l'azione militare in Siria, ma speriamo che non dovrà farlo".Pompeo si trova in Egitto, tappa della ...

Pompeo : "Ritireremo le truppe dalla SIRIA ma la lotta all'Isis continua" : La minaccia, ha detto 'è reale, l'Isis esiste ancora, lo combatteremo in molte regioni del mondo, il nostro impegno è reale'. In Siria, dopo il ritiro dei militari sul terreno, 'lo faremo in altri ...

SIRIA : Pompeo - 99% dell'Isis sconfitto : ANSA, - IL CAIRO, 10 GEN - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in una conferenza stampa al Cairo con l'omologo egiziano Sameh Shoukry, ha sostenuto che in Siria é stato annientata "il 99%" ...

SIRIA - raid su ultimo bastione Isis : ANSA, - BEIRUT, 8 GEN - Intensi raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida Usa sono in corso nell'est della Siria contro l'ultima sacca di territorio controllata da miliziani dello 'Stato islamico'.