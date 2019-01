' Offese all' arbitro' | Gattuso squalificato per un turno dopo la Supercoppa

Milan - Gattuso squalificato. Offese all'arbitro a Gedda : La Supercoppa costa una giornata di squalifica a Rino Gattuso. Gliel'ha comminata il giudice sportivo perché, al termine della gara con la Juventus , 'con fare minaccioso, in prossimità del direttore ...

Boldrini - Camiciottoli condannato a risarcirla. Ma le Offese alle donne ormai sono la prassi : “Potremmo dargli gli arresti a casa della Boldrini, magari le mette il sorriso, che ne pensate?” questo fu il commento che Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, fece poco tempo dopo il feroce stupro di una donna commesso da un gruppo di giovani immigrati. Il fatto avvenne a Rimini nel settembre del 2017 . Un’offesa rivolta a Laura Boldrini, che allora era la terza carica dello Stato e a tutte le donne. Dopo poco più di un ...

Blob - le Offese ad Alessandro Giuli vengono retwittate dall’account ufficiale : “Ammazza che coglione” - “Miserabile bamboccetto” : “Ammazza che co**one sto Giuli, lo sto a vede su Blob“, “Miserabile bambocetto“, “Un povero minus habens“: questi alcuni degli insulti riservati ad Alessandro Giuli su Twitter durante la messa in onda del programma di Rai3 del 7 gennaio. La trasmissione riprendeva l’intervento del giornalista nel programma Agorà e in contemporanea l’account ufficiale di Blob retwittava sul proprio profilo le offese ...

Marco e Beatrice - insulti e Offese alla figlia Bianca : interviene Karina Cascella : Beatrice Valli, non si placano gli insulti per la figlia Bianca sui social Ci sono stati ancora offese e insulti per la piccola Bianca, la figlia di Marco e Beatrice. Purtroppo non è la prima volta che parliamo di questo fenomeno, che non accenna a placarsi. La cattiveria sui social network regna sovrana, i leoni […] L'articolo Marco e Beatrice, insulti e offese alla figlia Bianca: interviene Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Trame Il Segreto : Julieta contro il marito per non averla difesa dalle Offese di Fernando : Lunedì 24 dicembre ha inizio la settimana natalizia con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre, rivelano che Mauricio si impegna in prima persona per convincere Fernando a non mettere degli ostacoli nella realizzazione del matrimonio di Severo e Irene. Julieta, dal canto suo ha preso la folle decisione di ...

United-Newcastle - le Offese di Mourinho : nessun appello della Football Association : La FA, Federcalcio inglese, non ricorrerà in appello contro José Mourinho . Lo scorso ottobre l'allenatore del Manchester United era stato accusato di aver utilizzato un linguaggio estremamente ...

Fiorentina-Juventus - Andrea Della Valle condanne Offese Scirea e Heysel : 'Scritte inguriose' : A Firenze prima Della sfida contro i bianconeri sono comparse alcune volgari scritte contro lo storico capitano Della Juventus Gaetano Scirea e le vittime Della tragedia dell'Heysel. Al termine Della ...

Reagisce male alle Offese razziste : maxi-squalifica al baby calciatore : A fine gara ha tentato di aggredire un avversario, dopo che per tutta la partita era stato bersagliato da insulti razzisti a causa del colore della propria pelle.Così un calciatore di 15 anni che milita nella formazione toscana del Bibbiena, in provincia di Arezzo, è stato squalificato per ben cinque giornate. Per lui, però, sono arrivate le scuse della formazione avversaria.Come racconta il quotidiano fiorentino La Nazione, l'episodio è andato ...

Trieste - assessore urbanistica su spinte e Offese alla madre in bus : “Non ditemi che sono razzista ma era una negra” : “Non ditemi che sono razzista ma era una negra che in fatto di integrazione ha capito tutto”. Così l’assessore all’urbanistica di Trieste, Luisa Polli, ha definito su Facebook una ragazza che, a suo dire, ha offeso e spinto la madre 84enne dell’assessore mentre si trovava a bordo di un autobus cittadino. Il post, come riporta Triestecafe.it, è sparito dalla piattaforma dopo mezz’ora. Ma ne è rimasta traccia online. “Stamane mia mamma, 84 ...