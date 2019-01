Napoli | nuovo scontro sul San Paolo | “La cifra che deve al Comune è superiore a quella

Pasticcio mense - cibo di nuovo in strada a Napoli : 'Ai bimbi frutta e ortaggi fuori stagione' : La tensione sulla refezione scolastica in alcune Municipalità del Comune di Napoli è ancora alta. Alle lamentele delle famiglie sulla qualità dei pasti e dei menu composti dall'Asl, si aggiungono ...

Calciomercato Napoli - nuovo assalto a Lobotka : i dettagli dell’offerta recapitata al Celta Vigo : Il club azzurro è tornato nuovamente alla carica per il centrocampista del Celta Vigo, per il quale è stata già formulata una prima offerta Il Napoli si muove sul mercato, andando a caccia di un centrocampista da inserire nella rosa di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore sono risalite improvvisamente le quotazioni di Lobotka, giocatore del Celta Vigo già seguito dal ds Giuntoli la scorsa estate, quando ci fu anche una telefonata tra il ...

A Casalnuovo di Napoli apre la nuova Biblioteca Sociale e il ciclo di “Incontro con l’autore” : Per la nuova edizione di ‘Una Città Che Scrive’, Casalnuovo di Napoli si prepara alla “Maratona di arte e cultura” Casalnuovo di Napoli, 14 gennaio 2019 – A Casalnuovo di Napoli aprirà una nuova Biblioteca Sociale intitolata a Giacomo Leopardi, e sarà gestita dall’Associazione “Una Città Che…”. Ad annunciarlo Giovanni Nappi, ideatore del Premio Letterario ‘Una Città [...]

Napoli - Nuovo caso di malasanità al San Giovanni Bosco : L' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli di Nuovo nel mirino, a causa della presenza di formiche. L'ultimo episodio ieri, domenica 13 gennaio, nel reparto di Chirurgia delle donne. 'Alcuni reparti ...

Raffaele Marrone nuovo presidente Confapi Napoli : 'Priorità a sburocratizzazione e a nuove relazioni con istituzioni locali'. ... : ... deve, offrire il proprio contributo, a tutti i livelli, anche nel rapporto con le istituzioni locali, per realizzare quell'auspicato sviluppo del territorio che è la base fondante di un'economia ...

Lotteria Italia - c'è un nuovo milionario a Napoli : «Ma è possibile che sia un turista» : «Lo abbiamo saputo stamattina, c'era la foto dell'edicola sul giornale, è stata una bella sensazione». Commenta così Ciro Maniglia, l'uomo che gestisce...

Il Napoli deve cercare un nuovo Koulibaly : Costruzione e gestione di un fenomeno Partiamo da un punto: il Napoli ha gestito e sta gestendo benissimo il suo rapporto con Kalidou Koulibaly. Ha valorizzato il calciatore, ha assecondato il suo percorso di crescita con proposte di rinnovo in perfetto tempismo. Tanto che oggi uno dei migliori difensori del mondo appartiene al club partenopeo, ha un contratto importante appena firmato e l’eventuale cessione potrà essere trattata solo a fronte ...

Perinetti - dg Genoa : «Kouame - nuovo contatto col Napoli» : L’intervista a Radio Crc Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sua dichiarazioni, il futuro di Christian Kouame e la trattativa per il passaggio al Napoli dell’attaccante ivoriano. «Inizio col dire che nessuno lascia Genoa a gennaio. Magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro…». Kouame-Napoli: «Abbiamo avuto un colloquio con i ...

Scontri Inter-Napoli : diffuso un nuovo video dell'assalto - : Altre immagini sono state rese note più di una settimana dopo gli Scontri tra ultras di Santo Stefano. Il video girato dall'alto da una residente di via Novara mostra con chiarezza la guerriglia ...

Napoli - ieri nuovo affondo per Barella : ecco la strategia con il Cagliari : Secondo il Corriere dello Sport , ieri nuovo passo di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per strappare Barella al Cagliari : 'Dopo le chiacchierate tra presidenti, ieri è andato in scena un nuovo contatto tra il ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore il giovane Enzo : Quella che si è verificata nelle passate ore, è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane, a causa di una brutta malattia che l'ha colpito e che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì 2 gennaio nella provincia di Napoli, dove il quarantenne Enzo Di Stazio, medico chirurgo presso la clinica Villa dei Fiori, è stato stroncato da quello che è un nuovo caso di meningite nel territorio campano. Il ...

Napoli - formica sul viso di un paziente : nuovo caso all'ospedale San Giovanni Bosco : nuovo caso a Napoli, sempre all'ospedale "San Giovanni Bosco", finito già al centro della cronaca nel novembre 2018, quando un esercito di formiche cosparse il volto di una paziente dello Sri Lanka, che è morta pochi giorni fa. Sulla stessa, ora è stata disposta l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso. Questa volta ad aver trovato una formica sul volto di un paziente sono stati i familiari di un 78enne, ricoverato in rianimazione nel ...

