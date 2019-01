Meningite a Sassari | l’appello dell’Assl | “Chi ha preso questo bus contatti il medico”

Sassari - giovane 20enne muore a causa di una rara forma di Meningite : Sarebbe il primo caso dell’anno di meningite in Sardegna. La vittima è un giovane di 20 anni, come riportano i giornali locali, originario di un paesino nella provincia di Sassari giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, nella giornata del 15 gennaio, in codice rosso con un quadro clinico altamente compromesso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, come riportano i medici della struttura, tanto da ...