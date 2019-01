Fabio Fognini al 3° turno degli Australian Open | ecco l’avversario dell’azzurro Data

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 17 gennaio. In campo Camila Giorgi e Fabio Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, naturalmente sul Centrale, sia il serbo Novak Djokovic che la romena Simona Halep. Anche per l’Italia è tempo di numeri uno: scendono in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, mentre ci sarà ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi in cerca dell’equilibrio sopra la follia : “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“, così cantava Vasco Rossi in “Sally”. Fabio Fognini e Camila Giorgi, domani, nel loro secondo incontro negli Australian Open 2019 punteranno proprio a questo: trovare un equilibrio nel loro essere talenti incostanti. L’esordio è stato convincente: Fabio ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, agevolato anche dal ritiro di ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanti Fabio Fognini e Djokovic : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 SECONDO TURNO PARTE ...

Australian Open - Fabio Fognini favorito secondo i bookies contro Mayer : Fabio Fognini giocherà agli Australian Open contro Leonardo Mayer domani, una gara delicata nella quale l’azzurro è favorito Al primo turno ha faticato un po’, vincendo i primi due set al tie break e ha conquistato la qualificazione grazie al ritiro dell’avversario, mentre era in vantaggio per 3-1. Adesso a Fabio Fognini tocca affrontare l’argentino Leonardo Mayer all’Australian Open. Il tennista di Arma di ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Soddisfatto dell’esordio. Obiettivo del 2019? Stare sul pezzo” : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match d’esordio degli Australian Open 2019 contro il giovane spagnolo Jaume Munar. Il 7-6 7-6 3-1 ha regalato il successo a Fabio, in conseguenza del ritiro del rivale nel terzo parziale. Un match non facile nel corso del quale l’azzurro ha saputo tirar fuori il meglio del proprio tennis quando è stato necessario. Una vittoria quindi non banale come si potrebbe pensare: “Qualche problema ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini al secondo turno : si ritira Jaume Munar. L’azzurro era avanti di due set : Esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Leonardo Mayer. Primo set davvero noioso, con i due giocatori che in campo sembrano ...

Tennis – Barazzutti aiuterà Fognini : “gli do una mano in assenza di Davin - Fabio deve puntare al top” : Il capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, darà una mano a Fabio Fognini durante la stagione: il Tennista ligure deve puntare al top Dopo un 2018 a dir poco eccezionale, Fabio Fognini ha l’obiettivo di ripetersi e anche migliorarsi nel 2019. Il Tennista ligure può puntare alla top 10 e, perchè no, togliersi diverse soddisfazioni nei grandi tornei. Gli darà una mano Corrado Barazzutti, capitano dell’Italia di Coppa ...

Tennis - Ranking ATP (14 gennaio) : Novak Djokovic sempre sul trono - Fabio Fognini numero uno italiano : Oggi in quel di Melbourne (Australia) il primo Major dell’anno 2019 ha preso il via e al termine delle due settimane australiane il Ranking ATP potrà risultarne influenzato. Al momento nessuna variazione nella top-10. Il serbo Novak Djokovic resta in vetta, giunto all’undicesima settimana consecutiva sul trono del Tennis mondiale (la numero 234 in carriera). A seguire troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, sempre a 1.655 punti dal 31enne ...

Tennis. Australian Open - è subito Fognini-Munar : il giovane spagnolo primo ostacolo per Fabio : ... ma sconfitto da Anderson, e a Sydney dove l'avventura è durata poco: Fognini e Munar si sfideranno martedì notte alle ore 01.00 italiana e potrete seguire la sfida nella web cronaca Live di ...

Tennis - Australian Open 2019 : la grande attesa per Fabio Fognini. Il ligure non può fallire : Manca davvero pochissimo all’inizio degli Australian Open 2019. In campo maschile l’Italia si presenta con ben sette Tennisti nel tabellone principale e il migliore in termini di classifica è Fabio Fognini. Il ligure arriva a Melbourne da numero tredici del mondo e sarà la dodicesima testa di serie nel primo Slam dell’anno. C’è davvero tanta pressione sul nativo di Arma di Taggia perchè dal ligure ci si aspetta il grande ...

ATP Auckland – Fabio Fognini ko ai quarti di finale : l’azzurro sconfitto dal Kohlschreiber : Fabio Fognini sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Auckland da Philipp Kohlschreiber: l’azzurro si arrende in due set Termina ai quarti di finale il cammino di Fabio Fognini all’interno dell’ATP di Auckland. Il tennista azzurro, attualmente miglior italiano nel ranking mondiale maschile (13°), è statp sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber che occupa la 34ª posizione della classifica ATP. Il tedesco si è imposto dopo 1 ora e 6 ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale. L’azzurro sconfitto da Philipp Kohlschreiber in due set : Niente da fare per Fabio Fognini, eliminato nei quarti di finale dell’“ASB Classic”, torneo ATP 250 in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno degli appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (14-27 gennaio). L’azzurro è stato piegato con il punteggio di 6-3 6-1, in 1 ora e 6 minuti di partita, dal tedesco Philipp Kohlschreiber (n.34 ATP). Un match che non ha avuto storia e nella ...

Tennis - Australian Open 2019 : Fabio Fognini guida un’Italia ambiziosa e che vuole essere protagonista : L’inizio del primo Slam dell’anno si sta ormai avvicinando e per l’Italia cresce l’attesa soprattutto in campo maschile, visto che sono già quattro i Tennisti presenti nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Due di queste poi saranno teste di serie (Fabio Fognini e Marco Cecchinato), mentre gli altri due (Andreas Seppi e Matteo Berrettini) possono ambire ad un torneo importante, avendo come obiettivo quello ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Peter Gojowczyk. L’azzurro accede ai quarti di finale : Esordio con il brivido e forse anche di più per Fabio Fognini. L’azzurro soffre tantissimo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 del mondo) nel match di secondo turno valido per l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). 2 ore e 6 minuti di partita al termine delle quali il ligure è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5) ottenendo l’accesso ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente della sfida tra il ...