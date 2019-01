A Roma il primo Tempio Mormone | è il più grande d' Europa

Raggi : primo Regolamento del Verde risultato storico per Roma : Roma – “Un risultato storico per Roma. Abbiamo approvato in Giunta il primo Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con associazioni e addetti ai lavori, che ringrazio per l’impegno e la passione. 67 articoli suddivisi in 5 capitoli per definire principi, criteri e norme per la cura, lo sviluppo e la manutenzione dell’immenso patrimonio Verde della ...

Roma - aperto il primo tempio mormone in Italia : Ora anche l'Italia ha il suo tempo mormone. A Roma, a pochi passi dal Vaticano, è stata inaugurata la prima "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni". Una scelta non casuale quella di ...

Roma - primo risarcimento per i danni da buche. Il Comune : “Automobilisti devono stare attenti e evitarle” : Per la prima volta un automobilista viene risarcito per i danni subiti dalle buche di Roma. 760 euro di indennizzo, 641 per l’auto e 119 per le spese legali, tutti a carico del Campidoglio. Ma quello che sorprende, rende noto il Codacons che ha rappresentato in via stragiudiziale l’automobilista, è che il Comune, nella memoria difensiva depositata contro la class action intentata dall’associazione, sostiene che, essendo ormai le buche una ...

Roma - forò una gomma per le buche : arriva il primo risarcimento : Il Comune di Roma dovrà pagare 760 euro di risarcimento danni a un automobilista finito in una delle buche diffuse nelle strade della Capitale . Lo ha riferito il Codacons , rivelando anche un altro ...

Torna a Roma 'Evoluzione' - in primo piano l'olio di qualità : ..., capo panel esperto in analisi sensoriale, lo chef Giuseppe Capano che presenter il libro "Semplicit in cucina" e Tom Mueller, giornalista autore di "Extraverginit : Il sublime e scandaloso mondo ...

Buche a Roma - primo risarcimento danni |Dal Campidoglio 760 euro a un automobilista : Lo scorso marzo un automobilista sulla Salaria distrusse pneumatico e cerchione per una buca non segnalata sulla Salaria. Lo rende noto il Codacons che rivela anche la singolare tesi difensiva del Campidoglio in una class action: tocca a chi guida evitare le Buche

Crisi rifiuti a Roma - differenziata ferma al 44 - 3% anche nel primo semestre 2018 - stesso dato del 2017 : “Roma mai stata così piena di rifiuti, ogni cassonetto è una discarica e l’azione dell’amministrazione è chiaramente insufficiente” Con la fine delle feste a Roma è terminato anche il picco di produzione giornaliera dei rifiuti ma continuano a esserci discariche ovunque, intorno ad ogni cassonetto, su marciapiedi, strade, aiuole in una città in condizioni igieniche e ambientali pessime. Intanto, secondo dati pubblicati dal Comune di Roma, la ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : prezzi dei biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

Roma - De Paul il primo nome sulla lista di Monchi : le ultime : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul il primo nome sulla lista di Monchi: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Bus prende fuoco a Roma. È il primo episodio del 2019 : Il primo autobus di Roma in fiamme del 2019. L'incendio ha coinvolto la vettura Atac della linea 16 intorno alle 6 del 3 gennaio.Le ragioni sono ancora da accertare: la vettura, immatricolata nel 2006, era in arrivo al capolinea di via Costamagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "Sul posto sono Intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. Atac ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata ...

Alessandro Borghi da principe di Ostia in Suburra a “Il primo Re” di Roma dal 31 gennaio al cinema : Alessandro Borghi non ha certo bisogno di presentazioni. I fan lo hanno amato in versione "selvaggia" in Suburra il film e poi nella serie ma anche in quella più profonda di Sulla mia pelle finendo alla versione dark di Napoli Velata ma adesso tutto sta per cambiare. L'attore Romano classe 1986 è pronta a svelare un'altra parte di sé, quella latina e più primitiva che dal 31 gennaio mostrerà nelle sale italiane come protagonista de "Il primo ...

Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.

Primo nato a Roma da genitori Sri Lanka - lo chiamano Italo : Uno dei primi quattro nati del 2019 a Roma, il Primo in assoluto, si chiama Italo e pesa 4.8 chili. Un nome molto legato all'Italia, scelto da genitori originari dello Sri Lanka che avevano già ...

Capodanno : il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka - il bimbo si chiama “Italo” : Il primo nato del 2019 a Roma si chiama Italo e pesa 4.8 kg: il nome è stato scelto da genitori originari dello Sri Lanka che avevano già chiamato Romano il fratellino maggiore, che ora ha 18 mesi. Il piccolo, nato all’ospedale San Filippo Neri pochi secondi dopo mezzanotte, è stato visitato dal sindaco Virginia Raggi. Il papà ha 44 anni e la mamma 32 anni. L'articolo Capodanno: il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, il bimbo si ...