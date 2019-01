Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 16 gennaio 2019 ultimi terremoti | orario

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Intensa scossa di Terremoto poco dopo la mezzanotte avvertita al centro-nord Italia, epicentro vicino Ravenna (vedi). A seguire altra scossa moderata tra Ravenna e...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Diverse scosse di Terremoto rilevate alle pendici dell'Etna, tutte di debole entità. Lievi scosse anche nel maceratese e nel modenese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse rilevate nella notte alle pendici dell'Etna. Sisma debole anche nel maceratese e, in mattinata, nel bellunese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV /Lievi scosse nell'aquilano, nel catanzarese e alle pendici dell'Etna. Nel pomeriggio scossa moderata nel mar Tirreno, non avvertita grazie all'elevata profondità....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore molto tranquille dal punto di vista sismico. Nessuna scossa significativa registrata tra la notte e la mattinata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente piatte nel sottosuolo italiano : tra la notte e la mattina registrata solo una debole scossa di Terremoto nell'aquilano. Altrove nulla da...

Maltempo : intensa nevicata nelle aree colpite dal Terremoto in Centro Italia : intensa nevicata nelle scorse ore nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016: dall’alba la neve sta ricoprendo Amatrice e Accumoli. Si registrano disagi alla viabilità interna e alle strade di accesso alle zone abitate. Nessuna criticità lungo la Salaria, che risulta percorribile in entrambi i sensi. L'articolo Maltempo: intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Intensa scossa di Terremoto nella notte alle pendici dell'Etna. A seguire lievi scosse nel reatino e nel maceratese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto e maltempo - Enpa a Catania contro sisma e gelo : i volontari assistono 178 animali : Sono 178 gli animali assistiti dall’Enpa nelle zone del Catanese colpite prima dal Terremoto, poi dalla forte ondata di maltempo. L’intervento dei volontari è iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguirà fino a quando l’emergenza non sarà superata. Ad essere colpiti non sono soltanto i cani di proprietà – per 23 di loro i volontari hanno dovuto trovare uno stallo – ma, anche e soprattutto, i ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano, rilevate solo alcune deboli scosse di Terremoto nella notte alle pendici dell'Etna. Altrove nulla da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV /Giornata nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevate alcune deboli scosse di Terremoto in nottata nel reggino, nel catanese e nel mantovano. Altrove...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Diverse scosse di Terremoto sono state registrate nelle ultime ore nel sottosuolo italiano. In particolare ci riferiamo ad alcune deboli scosse rilevate nel...

Maltempo : neve e disagi in provincia di Catania - anche nei comuni colpiti dal Terremoto : Sono diversi in comuni etnei che stamane si sono ‘svegliati’ ammantati dal bianco della neve. L’ondata di freddo, infatti, che da qualche giorno sta investendo anche la Sicilia, in queste ore non molla ancora la presa. In provincia di Catania, in particolare, è anche emergenza. Dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa di Terremoto avvertita chiaramente nella notte in Sicilia, nel siracusano. Scossa lieve al mattino a Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...