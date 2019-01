Sono delle Br | liberate Battisti E scatta l' allarme a Genova

Una bambina di 4 anni è morta e altri 40 migranti Sono stati salvati in seguito a un naufragio al largo delle coste turche : Martedì 15 gennaio la Guardia Costiera turca ha salvato 40 migranti a bordo di un gommone diretto in Grecia e naufragato nel Mar Egeo, al largo delle coste della città turca di Kusadasi, a circa 90 km a sud di

Gravina : 'Ricorso Juve per Calciopoli? Ci Sono delle sentenze - spero che la storia si chiuda. Var - bisogna cambiare' : Sulla Supercoppa in Arabia: 'Non ci dobbiamo scandalizzare, il calcio non è politica, ma un veicolo culturale che può abbattere le barriere tra i popoli. Anzi, valuterò la possibilità che la nostra ...

Gli uomini soffrono di più delle donne quando Sono influenzati : è vero - lo dice la scienza : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Gli uomini soffrono di più delle donne quando Sono influenzati? La scienza dice che è vero : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Siamo percepiti come il paese delle mazzette - ma non Sono quelle che crediamo : Con gravi ripercussioni, notano i ricercatori Eurispes, anche di carattere economico: "Dipingere un paese come più corrotto di quanto realmente è può provocare effetti negativi sull'economia e la ...

Migranti delle navi delle Ong posSono sbarcare : andranno in otto Paesi - compresa l'Italia. Salvini : "Non entra nessuno" : E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni". L'intesa comprende anche i ...

Il Salone delle Meraviglie - l'oro di Federico Fashion Style Sono le clienti : ...

Australian Open 2019 : i favoriti. Il duello annunciato è Djokovic-Federer - ma Sono possibili delle incursioni : Si avvicina il tempo degli Australian Open 2019, prima prova del Grande Slam che il calendario tennistico propone in questo nuovo anno. Melbourne è pronta a offrire il suo solito spettacolo popolare al mondo, mentre sul campo si comincia a delineare il quadro dei favoriti e di coloro che possono scalzarli improvvisamente nelle gerarchie. Andiamo a scoprire meglio chi ha più possibilità di far bene nel torneo. Roger Federer è il vincitore delle ...

Calcio - Matteo Salvini : “Sono per tornare alle trasferte collettive. Sospensione delle partite? Meglio prevenire e responsabilizzare : “Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema della Sospensione delle partite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e ...

Agenzia delle entrate - ecco per chi Sono e come funzionano le agevolazioni del “Saldo e stralcio” : Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate su Fiscooggi delle istruzioni per aderire al saldo e stralcio dei debiti fiscali si è chiuso idealmente il cerchio sulla «pace fiscale» tanto cara al governo giallo-verde. Il rapporto tra Fisco e contribuenti è stato sin da subito uno dei temi più battuti attorno al quale Lega e Cinque Stelle...

Cesare Mirabelli : "Da sindaci atto politico. I comuni Sono tenuti al rispetto delle leggi" : La mancata applicazione della legge Sicurezza, nella parte che riguarda i migranti, annunciata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, al quale si è associato il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris "è un atto politico. I comuni sono tenuti a uniformarsi alle leggi". A sottolinearlo all'Adnkronos è il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli."La pubblica amministrazione - spiega - non può sollevare ...

L’anno delle 160mila cybertruffe : "Nel mirino ora ci Sono le aziende” : Delinquenza informatica, la Polizia postale avverte: attenti a finte agenzie di scommesse, assicurazione e banche. I criminali alzano il tiro: rubano l’identità ai manager e ordinano ai fornitori bonifici milionari. Il capo Nunzia Ciardi: “Le imprese devono investire di più, è...

Esplosione su un bus turistico nei pressi delle piramidi di Giza - ci Sono vittime : Un'Esplosione ha avuto luogo su un bus di turisti nell'area di Haram, vicino alle piramidi di Giza alle porte del Cairo. Lo riferisce Al Arabiya. Secondo alcuni media, ci sono vittime e diversi feriti. Il ministero dell'Interno parla di due feriti cinesi.

MILEY CYRUS E LIAM HEMSWORTH SI Sono SPOSATI/ Video - prime foto delle nozze : il balletto fa impazzire i fan : MILEY CYRUS e LIAM HEMSWORTH si SONO SPOSATI lo scorso 23 dicembre. Ecco le prime immagini ed i Video del matrimonio della coppia.