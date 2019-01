Silvia Provvedi a Mattino Cinque | «Sapevo che Corona mi ha tradito» E Fabrizio telefona

Mattino 5 - Fabrizio Corona umiliato da Silvia Provvedi : "Onestamente? Ecco cosa penso di lui" : Silvia Provvedi sputa su Fabrizio Corona. "Rivederlo non mi fa nessuno effetto, mi porto alle spalle un amore che non mi ha resa felice e sono molto sollevata di essermene liberata". La ragazza, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, torna a parlare della sua storia d’amore con l’ex re dei p

Silvia Provvedi torna a parlare della storia con Corona : 'Con Fabrizio stavo bene' : Silvia Provvedi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, attraverso una lunga intervista radiofonica, è tornata a parlare della storia vissuta con Fabrizio Corona. "Rifarei tutto quello che ho fatto con Fabrizio. Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore e sarei ipocrita a dire il contrario", con queste parole un po' a sorpresa l'ex gieffina ha iniziato a raccontare alcuni dettagli inediti della relazione con l'imprenditore milanese. Tuttavia ...

Giulia e Silvia Provvedi : tutta la verità su Corona - la foto con Deianira e Gollini : Giulia Provvedi felice con Gollini dopo il Gf Vip, l’attacco a Deianira e la verità sulla foto che le ritrae insieme A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio, sono state intervistate oggi le Donatella. Sia Giulia che Silvia Provvedi, contattate telefonicamente, hanno ovviamente parlato della […] L'articolo Giulia e Silvia Provvedi: tutta la verità su Corona, la foto con ...

Un nuovo amore per Silvia Provvedi - lui è un imprenditore calabrese [FOTO] : Silvia Provvedi, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore: lui è l’imprenditore calabrese Giorgio De Stefano Dopo l’addio a Fabrizio Corona ed a seguito dell’esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi appare serena ed innamorata a Dubai. La giovane modenese, in compagnia della sorella Giulia e di Pierluigi Gollini, si gode le coccole del nuovo fidanzato nel resort ...

Giulia e Silvia Provvedi - scatti hot a Dubai nonostante la censura islamica FOTO : Giulia e Silvia Provvedi, le Donatella, hanno trascorso il Capodanno a Dubai insieme ai fidanzati Pierluigi Gollini e Giorgio "Malefix". Immancabile la FOTO in atteggiamento sexy delle...

GIULIA E Silvia PROVVEDI/ Dopo il GF VIP sempre più felici : 'circondatevi di persone vere' : GIULIA e SILVIA PROVVEDI Dopo il Grande Fratello Vip 2018 sono sempre più unite e felici: ecco il messaggio pubblicato sui social

Giulia e Silvia Provvedi cambiano vita dopo il Gf Vip : il messaggio : Silvia e Giulia news dopo il Grande Fratello Vip: cosa hanno deciso di fare? dopo il Grande Fratello Vip, Silvia e Giulia – le due gemelle Provvedi – hanno capito cosa è veramente importante nella loro vita. Da ora in poi eviteranno persone nocive, non capaci di contraccambiare i loro sentimenti. Silvia Provvedi è certamente […] L'articolo Giulia e Silvia Provvedi cambiano vita dopo il Gf Vip: il messaggio proviene da Gossip e ...

Silvia Provvedi stupisce tutti pubblicando su Instagram una foto senza veli : In queste ultime ore, una ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip è tornata prepotentemente a far parlare di sé. Ci riferiamo a Silvia Provvedi che ha stupito i suoi numerosi fan, pubblicando nelle sue "Storie" di Instagram uno scatto molto sensuale. Il post senza veli Oggi i follower di Silvia Provvedi hanno ricevuto un regalo inaspettato dalla loro beniamina: una foto piuttosto "bollente" che la mostra senza vestiti e in ...

