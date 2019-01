Nike Adapt BB | la scarpa autoallacciante che si comanda con lo smartphone

wired

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)New York – Adesso possiamo veramente iniziare a parlare di smart shoes, ossia di scarpe intelligenti.ha presentato nel suo quartier generale di New York – una struttura modernissima con 13,6mila metri quadrati disposti su più piani – un modello che spinge il mondo delle sneaker nell’innovazione tecnologica più estrema: la primasmart. In questo caso leBB sono nate seguendo i bisogni dei giocatori di basket: torsioni, cambi repentini di direzione, assorbimento dell’impatto dopo il salto e molto altro.è da molti anni al lavoro per perfezionare l’idea nata solo per un film, Ritorno al Futuro 2, dove il protagonista Marty McFly indossava un paio diautoallaccianti. Ed è questo il cuore del progetto, mentre la forma negli anni si è evoluta e oggi ha raggiunto un livello stilistico contemporaneo.E parlando di basket non poteva mancare uno ...