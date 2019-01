laragnatelanews

: Lexus RC F e “Track Edition” al debutto nella versione 2020 - MaurizioMurgia : Lexus RC F e “Track Edition” al debutto nella versione 2020 - MaurizioMurgia : Lexus RC F e 'Track Edition' al debutto nella versione 2020 - La Ragnatela News - laragnatelanews : Lexus RC F e “Track Edition” al debutto nella versione 2020 -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Tanti gli aggiornamenti riservati alla nuovadenominata “Model Year” della la coupé sportiva RC F. Siamo solamente Gennaio dell’anno prima, ma di contenuti che anticipano tecnica e prestazioni all’avanguardia, ci trasportano già un anno avanti. Sono migliorati tutti i dettagli tecnici e sono stati rivisti lo stile. Nuova, poi lapiù esclusiva, la RC F Track Edition.Con il nuovo allestimento, gli appassionati della guida sportiva non dovranno più scegliere tra un’auto di lusso per la strada e unaad alte prestazioni con cui divertirsi in pista. Coniugando il lusso e la maestria artigianale tipica dicon i miglioramenti in termini di performance solitamente riservati alle auto sportive, la RC F Track Edition è progettata per registrare ottimi tempi in pista e poi riaccompagnarvi a casa nel massimo del comfort. ...