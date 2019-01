Legittima difesa | via libera da commissione Giustizia

Legittima difesa : via libera in commissione alla Camera : La commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulla Legittima difesa. Sono stati occiati tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

Legittima difesa - arriva il sì della Commissione. In Aula a inizio febbraio : Il disegno di legge sulla Legittima difesa , approvato dal Senato a dicembre, è stato licenziato dalla commissione Giustizia della Camera e andrà in Aula, probabilmente a inizio febbraio. Domani ...

Legittima difesa : ok ddl in commissione : ANSA, - ROMA, 16 GEN - Il disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato a dicembre, è stato licenziato dalla commissione Giustizia della Camera e andrà in Aula, probabilmente a inizio ...

Legittima difesa - sì Commissione al Ddl : 18.15 Via libera della Commissione Giustizia della Camera al disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato a dicembre. Il provvedimento andrà in Aula, probabilmente, a inizio febbraio. Domani la riunione della Conferenza dei capigruppo per definire il calendario. Il sì al Ddl è arrivato dopo il voto degli 81 emendamenti, nessuno della maggioranza, che è andato avanti a ritmo sostenuto. Il governo aveva dato parere negativo e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio : Davigo. Intervista al Fatto del togato al Csm : dalla Spazzacorrotti alla Legittima difesa : L’Intervista “I garantisti scordano le vittime Battisti? Normale rivendicarlo” Piercamillo Davigo – “Spazzacorrotti: bene aumento dei minimi delle pene, Daspo inutile. I ministri all’aeroporto? Non giudico” di Gianni Barbacetto I salva-Salvini di Marco Travaglio Non sappiamo se Matteo Salvini, dalle reazioni alla sua comica passerella aeroportuale in costume da poliziotto col collega Bonafede travestito da Bonafede, abbia capito di ...

Sulla Legittima difesa c'è l'accordo - Salvini : 'Non sarà il Far west' : Roma, 14 gen., askanews, - 'C'è l'accordo' e quindi Sulla legittima difesa 'conto nell'approvazione entro febbraio'. A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Tg2Italia. Un ...

Maggioranza fra ambiguità e tensioni : spaccata su grandi opere - non su Legittima difesa : La Lega spinge per la Tav e apre la strada alla consultazione popolare. Il no alla Torino-Lione è invece bandiera del Movimento Cinquestelle. Sulla nuova legittima difesa atteso per i primi di ...

Di Maio : 'Prima si approva la Legittima difesa meglio è' : "È chiaro che la nostra economia continuerà a rallentare, perché i nodi stanno arrivando al pettine - ha aggiunto - l'Italia e gli altri Paesi d'Europa erano convinti, in questi anni, di poter ...

Giustizia - Di Maio : per M5S testo Legittima difesa va bene così : Porto Torres, askanews, - "Per me prima si approva la legge sulla Legittima difesa e meglio è". Lo ha detto il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a Porto Torres,...

Di Maio : per M5S testo legge su Legittima difesa va bene così : Roma, 12 gen., askanews, - 'Per me prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è'. Lo ha detto il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a Porto ...

Di Maio : per M5S testo legge su Legittima difesa va bene così : Roma, 12 gen., askanews, - "Per me prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è". Lo ha detto il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a Porto ...

Cosa prevede la riforma della Legittima difesa : L'articolo 1 del ddl targato Lega va a modificare l'articolo 52 del codice penale che disciplina la "difesa legittima". Con il nuovo testo, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle ...

Legittima difesa - M5S depone le armi e tende la mano a Salvini : trovato l'accordo : Sulla Legittima difesa, il Movimento 5 Stelle depone le armi. Nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal M5s e dalla Lega c he quindi hanno trovato la quadra ...

Legittima difesa - Lega e M5s vanno a braccetto : ma l'emergenza non esiste : Nessun emendamento di maggioranza al disegno di legge che autorizza a reagire "armi in pugno" all'interno del proprio...