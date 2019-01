Bruce Willis | il fedelissimo | Il mio quarto sì a Shyamalan per stime e per

Demi Moore - la sua nuova fiamma è una donna. Dopo Bruce Willis e Ashton Kutcher - l’attrice ha deciso di cambiare genere : Da Emilio Estevez a Ashton Kutcher passando per Bruce Willis… Sono solo alcuni degli “ex” storici dell’affascinante Demi Moore, che ha avuto come fidanzati alcuni degli uomini più desiderati di Hollywood. Per non parlare poi dei “toy boy” che ha avuto negli ultimi anni, quando ha iniziato a frequentare una schiera di aitanti under 30. Ora però, a 56 anni, l’iconica attrice di “Striptease” ha ...

Red : trama - cast e curiosità della comedy action con Bruce Willis : Basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hamner, pubblicata da DC Comics, il film del 2010 vede Bruce Willis nel ruolo da protagonista di Frank Moses è un ex agente della CIA: Red è in onda giovedì 22 novembre alle 21.25 su Italia Uno. Red, il trailer Red, la trama Frank Moses è un ex agente della CIA ritirato che ora vive una vita tranquilla e solitaria. La sua routine viene interrotta solamente dal ...