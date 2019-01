Tre italiani assediati dalle forze di Hamas nella sede Onu a Gaza

Radio militare israeliana : Tre carabinieri italiani sono rifugiati nella sede Onu a Gaza : Tre carabinieri sono attualmente rifugiati nella sede dell'Onu a Gaza, che è circondata dalle forze di sicurezza di Hamas. Lo ha riferito la Radio militare israeliana secondo cui Hamas ha "dubbi sulla ...

Gaza - Tre carabinieri italiani rifugiati nella sede Onu dopo un inseguimento : Per Hamas sono «membri delle forze speciali israeliane sotto mentite spoglie». L'auto non si è fermata a un posto di blocco. inseguimento con spari

Gaza - Tre italiani rifugiati nella sede dell'Onu - Sky TG24 - : Si tratterebbe di uomini della sicurezza del nostro Paese. Hamas però sospetta siano forze speciali israeliane sotto mentite spoglie

Gaza - Tre italiani rifugiati in sede Onu : 20.15 "Tre uomini della sicurezza italiana" sono rifugiati nella sede dell'Onu a Gaza, che è circondata dalle forze di sicurezza di Hamas. Lo ha riferito la Radio militare israeliana secondo cui Hamas ha "dubbi sulla loro identità e sospetta che siano delle forze speciali israeliane sotto mentite spoglie". Secondo la radio, "sono stati inviati dal Consolato italiano a Gerusalemme e mentre erano a Gaza si sono rifiutati di fermarsi a un posto ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo mercoledì 16 gennaio. Programma - orari - tv e sTreaming : Saranno tre gli italiani impegnati nei match di domani negli Australian Open 2019 di tennis. Vedremo all’opera Andreas Seppi contro l’Australiano Jared Thompson, Thomas Fabbiano contro lo statunitense Railly Opelka e Stefano Travaglia contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Tre match nei quali i nostri tennisti possono giocarsela ad armi pari con i rispettivi rivali e dunque un’ipotetica qualificazione al secondo turno è ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della Tredicesima giornata di Serie A : Bissoni e Kakà sugli scudi : Andata in archivio la tredicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. LEANDRO MOREIRA CHIMANGUINHO (REAL RIETI) – Doppietta nella goleada del PalaMalfatti e primattore nel successo del Real Rieti contro Civitella nel posticipo di campionato. Tre punti che lanciano in alto le quotazioni del club laziale in vista dei prossimi incontri. ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della Tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e sTreaming : Seconda giornata degli Australian Open 2019, a Melbourne, e saranno quattro gli azzurri impegnati sul cemento Australiano. Fabio Fognini (testa di serie n.12) affronterà lo spagnolo Jaume Munar nel 1° incontro della 1573 Arena, nel campo n.5 Marco Cecchinato sfiderà il serbo Filip Krajinovic, Camila Giorgi se la vedrà contro la slovena Dalila Jakupovic e il qualificato Luca Vanni dovrà superarsi per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno ...

Parigi - Tre italiani feriti nell'esplosione di gas : Angela è grave ma viva : Originaria di Xitta, in provincia di Trapani, simbolo della gioventù del BelPaese sparsa in giro per il mondo a caccia esperienze e occupazione, Angela è rimasta ferita gravemente nella potente ...

Parigi - esplode palazzo : morti due pompieri e una cittadina spagnola. Feriti Tre italiani - grave una donna : I morti in seguito all'esplosione di Parigi sono due: lo ha comunicato la prefettura correggendo quanto diffuso dal ministro dell'Interno Christophe Castaner, che aveva parlato di 4 vittime....

