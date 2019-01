Serie A | Juve | torna di moda Emerson Palmieri se Spinazzola va in prestito E Rogerio

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Bakayoko : 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma possiamo batterla' : MILANO - 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla' . Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'impresa e di ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma vittoriose nella tredicesima giornata : In attesa del big match di domani tra Fiorentina e Milan (ore 12.30), è andato in scena quest’oggi il 13° turno di Serie A del campionato di Calcio femminile con risultati che hanno dato una chiara fisionomia alla classifica. La capolista Juventus ha fatto valere il fattore campo e si è imposta 3-0 contro il Florentia tra le mura amiche di Vinovo. La formazione di Rita Guarino è andata a segno grazie ad una sfortunata autorete di Tamar ...

Serie A - i numeri del girone di andata. Juve al top - bene anche Napoli e Inter : Icardi-Wanda e Inter: un braccio di ferro con tanti rischi la Serie a nel mondo - I numeri non mentono, la Serie A resta, o torna ad essere, un campionato attraente: sono 70 i broadcaster che ...

Calcio femminile - Serie A : big match Fiorentina-Milan - la Juventus sfida la Florentia : Va in scena in questo weekend la tredicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel secondo turno del girone di ritorno saranno tanti i confronti interessanti che potranno andare a definire la graduatoria generale per le zone alte della classifica e basse della stessa. Big match sarà senza ombra di dubbio il posticipo domenicale delle ore 12.30 tra Fiorentina e Milan. La terza e la seconda compagine di questo campionato ...

Serie A - variazione orario di Genoa-Milan e Juve-Chievo : tifosi furiosi : Sono state comunicate le variazioni valida per la prossima giornata del campionato di Serie A, tifosi genoani infuriati per la decisione della Lega calcio di anticipare alle 15 la sfida contro il Milan, inizialmente prevista per le 21 di lunedì 21 gennaio. “Così non si vuole far andare la gente allo stadio”. Molti scrivono chiaramente di voler “boicottare in ogni caso la partita” e invitano a non recarsi al ...

Juve su Mokulu - Armellino per il Monza : il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nuova idea per l'attacco del Vicenza: Sansone , Novara,. Giorico , Carpi, alla Virtus Verona, Rover , Vicenza, al Pordenone. Il Rimini tessera Nava , Pro ...

Serie A - cambiano gli orari di Juve-Chievo e Genoa-Milan : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Milan, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputerà alle ore 15.00 di ...

Segnò tre gol alla Juventus - ora gioca in Serie D - : L'età è spesso solo un numero, un valore anagrafico perchè quando c'è la passione il calcio è qualcosa che non esce mai dalla vita di un atleta. Nella testa sicuramente, ma anche nei piedi. Tanti ...

