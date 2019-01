Roma-Entella | le pagelle | Karsdorp | rientro ok Pellegrini è un gigante

Coppa Italia - Roma-Entella 4-0 : giallorossi ai quarti : Roma, 14 gen., askanews, - La Roma batte senza problemi la Virtus Entella e con un netto 4-0 conquista i quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la Fiorentina. Grande protagonista del match è ...

Coppa Italia - Roma-Entella – Ancora il razzismo a farla da padrone : “odio Napoli - Vesuvio lavali col fuoco” : Cori razzisti e discriminatori durante la sfida di Coppa Italia fra Roma ed Entella: presi di mira Napoli, Juventus, Liverpool, Bergamo e i Carabinieri Dopo i cori razzisti durante la sfida di Coppa Italia fra Lazio e Novara, anche l’altra metà del tifo della Capitale fa una pessima figura. Nel corso del match tra Roma ed Entella, valevole anch’esso per gli ottavi di Coppa Italia, sono stati intonati cori di discriminazione ...

Coppa Italia - Roma-Virtus Entella 4-0 : super Schick - giallorossi ai quarti : La Roma regola senza problemi la Virtus Entella e con un netto 4-0 conquista i quarti di finale di Coppa Italia , dove troverà la Fiorentina. Grande protagonista del match è Patrik Schick , che segna ...

La Roma cala il poker - Entella ko : La Roma conquista la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e lo fa con la vittoria per 4-0 ai danni dell'Entella. Nella cornice dello stadio Olimpico Di Francesco, memore dell'...

Coppa Italia - Roma-Entella 4-0 : show di tacco di Schick. Ai quarti ora c'è la Fiorentina : Roma-Entella 4-0: CRONACA, TABELLINO E STATISTICHE POKER PASTORE - Al 58' il numero 14 accarezza l'idea di timbrare una tripletta ma Paroni non si fa sorprendere. Passano 4 minuti e ci prova anche &...

Roma-Entella - dalla curva cori contro Napoli e carabinieri : E’ andata in scena la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, netto successo per la Roma contro l’Entella. Durante il match anche un brutto episodio, cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i carabinieri dalla curva Sud, dopo la vicenda Koulibaly altri cori di intolleranza e discriminazione. “Odio Napoli” è stato il canto intonato al 37′ pt, poi altri canti contro Liverpool, Juventus ...

Coppa Italia - Roma-Virtus Entella 4-0 : doppio Schick : Stavolta nessuno scherzo, la Roma supera l'Entella per 4-0 , clicca qui per il tabellino della gara , e si qualifica per i quarti di finale, dove troverà la Fiorentina , a Firenze, . Il risultato alla ...

Pagelle Roma-Entella 4-0 - Coppa Italia : highlights e tabellino : Pagelle ROMA ENTELLA- Finisce 4-0 in favore della Roma l’ottavo di Coppa Italia tra i giallorossi e l’Entella. Super Roma trascinata da uno straripante Schick. Bene anche Cristaante, malino Pastore nonostante il gol. L’Entella subisce passivamente senza la possibilità di risposta. Sorride Di Francesco. Il tecnico giallorosso respira in vista della seconda parte di stagione. […] L'articolo Pagelle Roma-Entella 4-0, Coppa ...

Roma-Entella 4-0 nell'ultimo ottavo di finale. Nei quarti giallorossi contro la Fiorentina : Era la sfida sulla carta dall'esito più scontato. e tale è stata, quella tra Roma e Entella, ultimo degli ottavi di finale della Coppa Italia. All'Olimpico è finita 4-0, con la qualificazione per i giallorossi decisa di fatto già alla fine del primo tempo grazie ai gol di Schik al primo minuto di gi

La Roma serve il poker all'Entella : 4-0 e giallorossi ai quarti di Coppa Italia : La Roma di Eusebio Di Francesco supera con facilità, con un nettissimo 4-0, il Virtus Entella nell'ultimo match degli ottavi di finale di Coppa Italia. A decidere l'incontro la doppietta di Schick, il primo di tacco dopo venti secondi e il secondo a inizio ripresa, Marcano in chiusura di primo tempo e Pastore ad un quarto d'ora dalla fine. La partita è stata comunque viva con i liguri che se la sono provata a giocare a viso aperto con un ...

La Coppa Italia fa tornare il sorriso alla Roma : poker all’Entella nel segno di Patrick Schick : La Roma apre il suo 2019 con un netto successo sull’Entella negli ottavi di Coppa Italia: il club giallorosso vince per 4-0 e stacca il pass per la sfida dei quarti contro la Fiorentina Dopo qualche segnale incoraggiante sul finire del 2018, la Roma apre il suo 2019 con un netto successo. La formazione giallorossa liquida il primo impegno stagionale, gli ottavi di finale di Coppa Italia, con un secco 4-0 sull’Entella, staccando il pass per ...

VIDEO Roma-Entella - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Come ampiamente prevedibile la Roma ha vissuto un ottavo di finale di Coppa Italia 2018/19 assolutamente tranquillo, ospitando, la Virtus Entella formazione che milita in LegaPro. Il punteggio finale è stato di 4-0 con le reti di Schick, dopo appena 22 secondi, quindi il raddoppio è arrivato al 44’pt con Marcano. Nella ripresa strada ancor più in discesa con il 3-0 firmato ancora da Schick con uno splendido colpo di tacco, prima del 4-0 di ...