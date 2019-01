ilfattoquotidiano

: Cina, missione Chang'e 4: semi di cotone sono germogliati sulla Luna - SkyTG24 : Cina, missione Chang'e 4: semi di cotone sono germogliati sulla Luna - ilpost : Sulla Luna cresce il cotone - Marco__Bellucci : RT @fattoquotidiano: Luna, la Cina: “C’è vita sul nostro satellite. Germogliato seme di cotone” -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un’altra ‘prima volta‘ per la sonda cinese Chang’e-4 che solo pochi giorni fa ha conquistato il primato sbarcando sul lato oscuro della, quello cioè che nessuno vedrà mai. Gli scienziati di Pechino hanno annunciato di essere riusciti a far germogliare unsul: una piantina di cotone. E le immagini pubblicate sul sito dell’Istituto di ricerca tecnologica avanzata dell’Università di Chongqing sembrerebbero non lasciar dubbi: sullaè presente un organismo vivente. In passato gli scienziati avevano già coltivato dei vegetali in orbita, all’interno della Stazione spaziale internazionale, ma mai direttamente su un corpo celeste diverso dalla Terra.Seedlings in space! First-ever cotton plant on the Moon growing in #ChangE4 mini biosphere https://t.co/L8YpXqoVIG pic.twitter.com/3NVoCBUn5M— China Xinhua News (@XHNews) 15 gennaio ...