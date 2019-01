Inter | il nuovo fondo di Hong Kong pronto a prelevare le quote di Thohir RUMORS

Angela Grignano operata di nuovo. 'L Intervento alla gamba è andato bene' : Cronaca Angela Grignano, la trapanese ferita nell'esplosione di Parigi: "Dài guerriera, rialzati" di MARIA EMANUELA INGOGLIA e GIORGIO RUTA

Esplosione a Parigi : nuovo Intervento per Angela Grignano : La 24enne trapanese rimasta gravemente ferita nell’Esplosione avvenuta ieri a Parigi, Angela Grignano, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Secondo quanto riferito dal fratello Giuseppe, nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione. L'articolo Esplosione a Parigi: nuovo intervento ...

Anthem : disponibili ben 8 minuti di gioco in un nuovo Interessante video gameplay : Diamo uno sguardo a world event, boss, e al panorama che ci offre il gioco dall'alto, mentre voliamo scorrazzando nella modalità Freeplay Expedition gameplay di Anthem.Nel video, realizzato da IGN, possiamo vedere un Interceptor e uno Storm volare per il mondo di gioco, combattere diversi nemici, e collezionare preziosi materiali.Possiamo anche sentire un narratore esterno che ci informa che le spedizioni sono disponibili in qualsiasi momento, ...

Il nuovo video gameplay di Anthem si focalizza sull'Interceptor : Come segnala VG247.com, il più agile dei quattro Javelin di Anthem, l'Interceptor, è il protagonista del nuovo video pubblicato da IGN.L'Interceptor è probabilmente il Javelin di Anthem che sceglieranno tutti i giocatori votati all'attacco in mischia rapido e ravvicinato.Questa velocità è ulteriormente enfatizzata dalla meccanica di ricarica dello scudo che, per l'Interceptor, si accumula molto più velocemente in movimento. A differenza degli ...

Un video del doppiaggio di SplInter Cell : Pandora Tomorrow è il nuovo indizio seminato da Luca Ward : Cosa sta cercando di dirci Luca Ward? Questa è la domanda che dalla giornata di ieri sta accompagnando i fan di Splinter Cell, storica saga action/stealth targata Ubisoft che latita dalle scene dal 2013, anno in cui venne pubblicato Splinter Cell: Blacklist.Nella giornata di ieri l'attore e storico doppiatore del protagonista Sam Fisher ha pubblicato una nuova immagine di copertina che mostra le tre classiche luce verdi del visore utilizzato dal ...

Sara Affi Fella è tornata su Instagram con un nuovo profilo : "Dovrò fare un altro Intervento. Tifate per me" : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e Donne che ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Chi cinque mesi dopo lo "scandalo" che l'ha travolta, è ritornata anche sui social network, con un profilo nuovo di zecca su Instagram, postando un lungo messaggio.La 22enne proveniente da Isernia ha ribadito le proprie scuse, chiedendo nuovamente a tutti una seconda chance per ricominciare a vivere serenamente e annunciando anche ...

Inter - lo sfogo di Modric apre le porte a un nuovo assalto : La partenza di Cristiano Ronaldo sembra essere stata solo il primo tassello mancante di un impero che inizia a disgregarsi. Un fuggi fuggi generale che finora il Real Madrid ha tamponato, ma che ...

Nuova Interfaccia e nuovo comando per la ricerca vocale di YouTube su Android : L'applicazione per Android di YouTube si aggiorna con una Nuova interfaccia grafica per le ricerche vocali e il nuovo comando "mostrami", che permette di navigare le varie sezioni dell'app: il rilascio sembra essere graduale. L'articolo Nuova interfaccia e nuovo comando per la ricerca vocale di YouTube su Android proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microInterruttore : Dagli Stati Uniti arrivano buone notizie per gli utenti mobile: gli smartphone, infatti, in futuro potrebbero avere una vita più lunga. Ecco perchè L'articolo Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microinterruttore proviene da TuttoAndroid.

Maradona torna sotto i ferri : in settimana nuovo Intervento : 'Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di ...

Verso smartphone più longevi con un nuovo microInterruttore : Servirà anche a rendere più efficienti le linee elettriche. Questo nuovo componente per le comunicazioni wireless è stato sviluppato negli Stati Uniti dai ricercatori della Binghamton University e della State University of New York

Dave Franco protagonista di un nuovo biopic musicale. Ecco chi Interpreterà : ... importante rapper americano che durante gli anni '90, scalò le classifiche di tutto il mondo con hit come l'intramontabile Ice Ice Baby . Stando a Production Weekly, a interpretare il cantante sarà ...

Scontri Inter-Napoli : diffuso un nuovo video dell'assalto - : Altre immagini sono state rese note più di una settimana dopo gli Scontri tra ultras di Santo Stefano. Il video girato dall'alto da una residente di via Novara mostra con chiarezza la guerriglia ...