Il piccolo Yulen è ancora nel pozzo ma un esperto dubita sulla reale presenza del ragazzo

Spagna : continuano i soccorsi per il piccolo Yulen - precipitato in un pozzo da 48 ore : continuano i disperati tentativi di trarre in salvo Yulen, il piccolo di 2 anni e mezzo caduto in un pozzo domenica 13 gennaio, a Totalan una piccola cittadina di Malaga, Spagna. Sono passate 48 ore da quel momento e del piccolo non si hanno più notizie. Quella domenica pomeriggio il bambino stava giocando nella proprietà di un familiare quando, d’improvviso, è stato visto precipitare in un pozzo di 110 metri e largo solo 25 centimetri. Da quel ...