Di Maio | no a lacrime coccodrillo Juncker

Di Maio : da Juncker lacrime coccodrillo : 16.45 "Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. Juncker e tutti i suoi accoliti hanno devastato la vita di migliaia di famiglie con tagli folli mentre buttavano 1 miliardo di euro l'anno in sprechi come il doppio Parlamento di Strasburgo. Sono errori che si pagano". Così il vicepremier Di Maio. "I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà", si legge in un post ...