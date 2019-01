Calciomercato Crotone | Stoian saluta | risoluzione consensuale

Calciomercato Crotone - è fatta per Tripaldelli [FOTO] : Calciomercato Crotone – Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Nato a Napoli il 9 Febbraio 1999, Alessandro può essere impiegato come terzino sinistro o esterno, è abile in entrambe le fasi di gioco ed è dotato di ottime capacità di resistenza, forza e abilità nel ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : preso Tripaldelli dal Sassuolo : Crotone - Il Crotone riparte da Alessandro Tripaldelli : il terzino sinistro classe '99, di proprietà del Sassuolo ma che ha militato nella prima parte di questa stagione in Olanda al PEC Zwolle , si ...

Calciomercato Crotone : scambio con l'Udinese - può arrivare Balic e partire Rohden (RUMORS) : La stagione della pronta rinascita che sembra assumere sempre più i contorni di un'annata fallimentare. Il Crotone, penultimo in classifica, prova a ripartire dal mercato di Gennaio per riuscire ad apportare alla rosa quei correttivi utili a riprendere il suo cammino e tentare la scalata ad una classifica difficile. Completamente rivisti i programmi societari che vedevano in estate proprio i rossoblu favoriti per la vittoria finale del torneo ...

Calciomercato - Crotone : si valuta Spolli - cessione vicina per Stoian (RUMORS) : Pausa invernale per il calcio italiano dopo aver mandato in archivio il girone di andata dei tornei di Serie A e Serie B. Il nuovo anno porta in dote l'inizio del Calciomercato, che proprio nelle scorse ore ha preso il via in linea ufficiale, concentrando le attenzioni di addetti ai lavori e tifosi. Un periodo dell'anno tradizionalmente dedicato alle riflessioni per le varie società calcistiche, tra le quali compare il Crotone, formazione in ...

Calciomercato Udinese - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Davide Nicola ritroverà i ragazzi allenati a Crotone? : Sicuramente la sessione invernale di Calciomercato sarà molto utile all’Udinese, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo di Davide Nicola i problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco. Proprio per questi motivi, secondo tuttoUdinese.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei ...

Calciomercato Crotone : rossoblu su Marco Tumminello : Il Crotone è chiamato al pronto riscatto nel nuovo anno dopo aver concluso in 2018 caratterizzato da scarsi risultati e tante delusioni. La formazione calabrese, alle prese con mille difficoltà ambientali e di classifica auspica un 2019 caratterizzato da ritrovato vigore dopo avere incassato in pochi mesi la retrocessione all'ultima giornata dalla Serie A, navigando attualmente sul fondo della classifica di cadetteria. In questi giorni il quadro ...

Calciomercato Crotone : Lapadula e Trotta tra gli obiettivi per gennaio : È tornato nuovamente ad allenarsi il il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta (1-0) subita dalla Cremonese alla stadio "Giovanni Zini" durante il quattordicesimo turno di Serie B. La formazione rossoblu, che ha osservato alcuni giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi in città prima di partire per il "mini-ritiro" stabilito dallo staff tecnico nella sede di Steccato di Cutro, dove la squadra proverà a preparare al meglio la ...

Calciomercato - Crotone : gli spagnoli del Girona e il Genoa interessati a Martella (RUMORS) : Prova a ripartire per l'ennesima volta il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta per 0-1 nell'ultima sfida interna, nel derby di Calabria contro il Cosenza. Un match deciso dalla rete messa a segno dal difensore silani Idda e che ha riportato la formazione pitagorica in una crisi di risultati della quale non sembra intravedersi una fine. Diversi i calciatori Crotonesi contestati dalla tifoseria a fine gara, soprattutto i ...

Calciomercato - Crotone : Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell'Udinese : Conclusa la sosta per la disputa delle ultime partite delle selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul. La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, ...