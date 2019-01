Addio Big Mac in Europa | McDonald' s perde la battaglia legale contro una catena irlandese

La fine di The Big Bang Theory si avvicina - Kaley Cuoco ha un’idea sul reboot : “Non voglio dire Addio!” : L'addio a The Big Bang Theory si avvicina, ma qualcuno non si è ancora rassegnato all'idea. Kaley Cuoco ha sfilato sul red carpet degli ultimi Golden Globes in compagnia del marito Karl Cook, e intrattenendosi con alcuni giornalisti, ha condiviso i pensieri sul finale della longeva comedy. La serie è tornata in onda sulla CBS giovedì scorso con un episodio ricco di colpi di scena, ma il sipario sta per calare su Leonard, Sheldon, Raj, Howard, ...

Perché The Big Bang Theory finisce - Jim Parsons sull’Addio : “Non posso essere Sheldon Cooper per sempre” : Entertainment Weekly ha dedicato il suo ultimo numero a The Big Bang Theory con una copertina da collezione. Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) e Jim Parsons (Sheldon) posano per il magazine americano, al quale hanno confidato il motivo per cui la longeva serie della CBS volgerà al termine quest'anno. Ognuno ha condiviso i suoi pensieri per il finale, e Parsons ha anche svelato (finalmente) la scelta che l'ha portato a dire addio ...

Bologna - la Curva tuona : “pretendiamo l’Addio di Di Vaio - Bigon e Fenucci” : Bologna, aria tesissima tra Curva e società dopo i recenti risultati, la Curva Andrea Costa ha preso posizione contro alcuni dirigenti In casa Bologna il caos regna sovrano. La situazione di classifica non è delle migliori e la società è finita nel mirino dei tifosi ancor più della gestione tecnica di Pippo Inzaghi. La Curva bolognese ha inveito contro Di Vaio, Bigon e Fenucci in maniera davvero veemente, chiedendo anche in maniera dura, ...

Addio a Penny Marshall : la regista di «Big» e «Risvegli» : Jumpin' Jack Flash (1986)Big (1988)Penny Marshall: i suoi film più belliPenny Marshall: i suoi film più belliPenny Marshall: i suoi film più belliPenny Marshall: i suoi film più belliIl suo ultimo lavoro, un documentario sulla vita della stella dell’NBA Dennis Rodman, è attualmente in post-produzione e vedrà la luce nel 2019, senza che Penny Marshall possa vederlo un’ultima volta. La regista, figlia del produttore Anthony Wallace ...

Nuovi concerti di Ennio Morricone nel 2019 per il tour d’Addio : info e biglietti in prevendita : Sono cinque le nuove date dei concerti di Ennio Morricone nel 2019, che con 60 Years of Music ha deciso di dire addio alle scene dopo decenni trascorsi sul palco. La tournée celebrativa dei primi 60 anni di carriera del compositore toccherà ancora l'Arena di Verona nelle date del 18 e 19 maggio, mentre sarà ancora alle Terme di Caracalla il 15, 21 e 22 giugno. Per il momento, sono questi gli ultimi concerti di Ennio Morricone in Italia. I ...

Gabigol - gol e Addio commovente al Santos : 'Grazie a tutti - farò il tifo per voi'. VIDEO : In attesa della trasferta finale contro lo Sport Recife si è chiuso, dunque, il suo secondo ciclo al Santos, quest'ultimo messo in piedi per ripartire dopo le negative esperienze europee. Obiettivo ...

Con la Brexit Big Band l'Addio all'Europa è un party ottimista : Matthew Herbert chiude il RomaEuropa Festival con la sua orchestra: 'In ogni città con noi 25 musicisti locali: vinciamo prima ancora di suonare' La trentatreesima edizione del Festival RomaEuropa si ...