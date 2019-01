Tutti in Italia per conoscere la verità sul nostro passato

Australian Open 2019 - Tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Seconda giornata degli Australian Open 2019, a Melbourne, e saranno quattro gli azzurri impegnati sul cemento Australiano. Fabio Fognini (testa di serie n.12) affronterà lo spagnolo Jaume Munar nel 1° incontro della 1573 Arena, nel campo n.5 Marco Cecchinato sfiderà il serbo Filip Krajinovic, Camila Giorgi se la vedrà contro la slovena Dalila Jakupovic e il qualificato Luca Vanni dovrà superarsi per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno ...

Siria - il business della ricostruzione interessa Tutti. L’Italia ne stia fuori : Da mesi il governo di Damasco sta cercando di spostare l’attenzione dal conflitto in corso alla ricostruzione della Siria. Nonostante proseguano i crimini di guerra, aumenti la tensione nella regione curda e altrove – anche a seguito dell’annuncio del ritiro Usa – e la situazione umanitaria in alcune parti del Paese resti estremamente grave, la comunità internazionale comincia a guardare con interesse alla questione. C’è ...

La riflessione di Fratelli d'Italia - Mazzotta : "No a fughe in avanti e rispetto per Tutti i componenti del centrodestra"

Rugby – Coppa Italia : i risultati da Tutti i campi del Girone 1 : Coppa Italia, Girone 1: il Valsugana vola in finale, tutti i risultati Arriva il primo verdetto nel Girone 1 della Coppa Italia. Con un turno di anticipo il Valsugana Rugby Padova, vincente in casa del San Donà, al primo anno in TOP12 strappa il pass per la finale. Gara in salita per gli ospiti che al 7’ vanno in svantaggio con la meta di Bertetti. La partita è molto equilibrata e al 31’ arriva il controsorpasso con la meta di Pivetta ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : Tutti contro Hirscher. Italia - fuori l’orgoglio! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

Tour Down Under 2019 : Tutti gli italiani al via. Elia Viviani punta alle volate - Diego Ulissi per rinascere : Saranno dieci i corridori italiani al via del Tour Down Under, prima corsa WorldTour dell’anno, che scatterà martedì 15 gennaio in Australia. Seppur con un contingente ristretto, il Bel Paese potrà essere comunque protagonista, vista la qualità degli atleti presenti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Tour Down Under 2019. Partiamo da Elia Viviani, che avrà il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria in volata. Il 29enne ...

Inter – Dall’incontro di Coppa Italia alla multa ad Icardi - Spalletti imparziale : “giusto sanzionare Mauro - le regole sono uguali per Tutti” : Luciano Spalletti alla vigilia del primo incontro datato 2019 dell’Inter: l’allenatore nerazzurro e le sue parole sulla multa ad Icardi e sul match di Coppa Italia contro il Benevento “Una squadra come l’Inter deve sempre ambire ad andare a vincere. La Coppa Italia probabilmente oggi è l’obiettivo più vicino da raggiungere, perché rispetto alle altre competizioni che abbiamo a disposizione vi sono meno partite. Però ...

Terroni - in Italia comandano loro : per questo sono Tutti contro Matteo Salvini : Mentre vengono intavolati e consumati dibattiti perditempo in cui dotti opinionisti sentenziano che questo governo è a trazione leghista, per poi essere contraddetti da altri colleghi i quali sostengono che a tracciare le linee-guida dell' esecutivo siano i cinquestelle, un dato emerge incontroverti

Coppa Italia - Tutti in campo per gli ottavi di finale : le quote nel dettaglio di William Hill : Il campionato Italiano è fermo fino al 19 gennaio, si va in campo però per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco le quote William Hill Con la Serie A ferma fino al 19 gennaio, nel 2019 i club Italiani tornano in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte sabato pomeriggio con il match che vede la Lazio ospitare il Novara, al momento a metà classifica nel campionato di Lega Pro. I pronostici di William Hill, il più ...

"Morirete Tutti - mangeremo i vostri cadaveri" : sospetto terrorista espulso dall'Italia : Da ieri Mahmoud Jebali non è più in Italia: è stato espulso perché sospettato di essere un terrorista. Dal carcere di Padova...

Australian Open 2019 - qualificazioni italiani : programma - orari e tv di venerdì 11 gennaio. Tutti gli azzurri in campo : Saranno cinque gli italiani in campo domani, venerdì 11 gennaio, nel terzo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2019. In campo femminile toccherà a Martina Trevisan che affronterà nell’ultimo incontro in programma sul campo 5 la cinese Lin Zhu, testa di serie numero 11. Quattro invece gli uomini impegnati: Luca Vanni apre il campo 7 nella sfida con il giapponese Hiroki Moriya, mentre Lorenzo Sonego affronterà il nipponico ...

Tutti i vini italiani al top nella classifica mondiale Wine Spectator : Uniche presenze italiane in una categoria dominata dai produttori del Nuovo mondo, Usa, Argentina, Australia e Sudafrica,. I migliori rossi eleganti Molto più congeniale allo stile italiano la ...

Universiadi Napoli 2019 : Italia presente con 300 atleti - azzurri in Tutti gli sport! : L’Italia parteciperà alle Universiadi Estive 2019 con circa 300 atleti. L’evento, che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio, coinvolgerà dunque un nutrito numero di nostri portacolori come ha confermato Mauro Nasciuti, Presidente della Commissione Tecnica del Cusi. Come riporta l’Ansa, il contingente Italiano toccherà quota 400 unità considerando anche allenatori, medici, dirigenti ma per il momento non è possibile ancora ...