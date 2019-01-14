Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA GROSSE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE DI NONA SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA Roma DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA Roma DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: Roma-FIUMICINO/OSTIENSE, PONTINA/ARDEATINA, PRENESTINA/TIBURTINA, FLAMINIA/CASSIA BIS E TRIONFALE/AURELIA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE Roma NORD/TIBURTINA, CASILINA/Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CODE TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA E TRA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. TERZA DOMENICA ECOLOGICA IN DIRITTURA D’ARRIVO E ALLE 20,30 SI POTRÀ TORNARE A GUIDARE SENZA PROBLEMI NELLA ZTL. PROSSIMA PAUSA PER LO SMOG PREVISTA, SALVO MODIFICHE, IL 10 FEBBRAIO. DOPO UN TARDO POMERIGGIO D’ASSALTO AI CENTRI COMMERCIALI IL Traffico È ORA REGOLARE SU TUTTO ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17:30 (Di lunedì 14 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico E INCIDENTE CODE A TRATTI DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE DI NONA SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO RODOLFO LANCIANI NEI PRESSI DELLA TANGENZIALE E POI SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE MILIZIE E SU PIAZZALE DELLA RADIO ALTEZZA VIA GIOVANNI VOLPATO . UN INCIDENTE E’ AVVNUTO DA POCO SULLA VIA APPIA PIGNATELLI , IL Traffico E’ RALLENTATO TRA VIA DELL’ALMONE E VIA VENOSA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E DALLA NOMENTANA A VIA DEI MONTI TIBURTINI E POI PIU’ AVANTI DALLO SVINCOLO A24 A VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO ...
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romadailynews : Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Tangenziale Est code fra Via Batteria Nomentana e Via dei Campi Sportivi >Stadio #luceverde -
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