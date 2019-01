Svizzera-Italia | Moavero | in primavera posizione su frontalieri

Biliardo - l’Italia è campione del mondo : la Nazionale azzurra trionfa in Svizzera : Gli azzurri dominano la rassegna iridata disputata a Lugano, vincendo senza soffrire anche la finale contro l’Uruguay La bandiera italiana sventola alta a Lugano, la Nazionale azzurra infatti vince i Mondiali di Biliardo a squadre specialità 5 birilli. La prima rassegna iridata organizzata in Svizzera sorride alla squadra italiana, composta da Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea ...

ITALIA – Svizzera 1952. A Palermo le feste natalizie si tinsero d’azzurro : Una novità della più recente Serie A sono le giornate disputate durante le festività natalizie. Un ritorno al passato, a dire il vero, quando in più occasioni il nostro campionato è andato in scena tra il 25 dicembre e l’Epifania.C’è stato pure un anno in cui, a scendere in campo in questo periodo, non sono stati i club bensì la Nazionale… Un tempo, in assenza degli Europei (istituiti negli anni Sessanta), le Nazionali ...

Striscia la notizia e la vergogna della Svizzera : come e quanti soldi ruba all'Italia : Valerio Staffelli, a Striscia la notizia, ha proposto una inchiesta sul fatto che gli svizzeri, quando arrivano nel territorio italiano e prendono una multa, poi non la pagano. Motivo: nessuna legge obbliga gli elvetici a pagare le multe prese nel suolo italiano. Un fatto chiaramente ingiusto su cui

Italiana vittima schianto bus Svizzera : ANSA, - Ginevra, 16 DIC - E' Italiana la vittima dello schianto del pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Lo si apprende dalla polizia cantonale di ...

Svizzera : è italiana la donna morta nello schianto del pullman - altri 2 connazionali gravemente feriti : E’ una 37enne italiana la vittima dello schianto di un pullman in Svizzera: lo ha riferito la polizia cantonale di Zurigo. Sono italiani anche i due autisti: hanno 57 e 61 anni. Il primo era alla guida al momento dell’incidente. Entrambi sono in ospedale, ed il 61enne è in pericolo di vita. La Farnesina ha confermato che nell’incidente è morta una 37enne italiana e che altri due connazionali sono rimasti feriti in maniera ...

Svizzera - insulta la polizia su Facebook : frontaliere italiano licenziato : Sta facendo discutere, anche in Italia, il licenziamento di un dipendente di una ditta di salumi del Canton Ticino, in Svizzera. Negli scorsi giorni l'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, ha perso il lavoro a causa di un post sul social network Facebook, in cui lo stesso soggetto accusava i militari svizzeri di avergli elevato una multa, che a suo dire sarebbe stata ingiusta. L'uomo infatti, nello stesso post, almeno così si apprende ...

Svizzera - contro il muro pullman Flixbus partito dall'Italia : tredici italiani a bordo : Era partito dall'Italia, da Genova precisamente e diretto a Dusseldorf il pullman Flixibus che trasportava diversi passeggeri ha sbandato e si è schiantato di fronte ad un muro causando un morto e diversi feriti di cui alcuni molto gravi. Vediamo nel dettaglio le possibili cause e la dinamica dell'accaduto. Ghiaccio sul manto stradale e tanta neve le possibili cause dell'incidente Il pullman Flixbus era partito da Genova ed era diretto a ...