Storia di un asse invisibile | e indicibile | che avvicina le idee della Lega e del Pd

SALERNO Al teatro nuovo la rassegna di Artesudio apre con PANE " Storia d'amore in tempo di guerra : Luisa Guarro Luisa Guarro , autrice e regista teatrale, ha scritto e diretto 14 spettacoli e uno spot. Tra i più noti: "MI CHIAMO OMAR, Storia di un esule palestinese", "SETTE MINUTI, Storia di un ...

[La Storia] I supermarket di Amazon senza cassieri e casse sbarcano in Europa. Ecco come funzionano : Secondo alcune indiscrezioni dei media Jeff Bezos sarebbe pronto ad aprire a Londra il primo Amazon Go , il rivoluzionario supermarket senza cassieri e casse lanciato all'inizio dello scorso anno a ...

Che Storia ci racconta la lista dei passeggeri del Flixbus che si è schiantato a Zurigo : Un'italiana è morta e altri due connazionali sono tra i feriti gravi di un incidente avvenuto nei pressi di Zurigo, dove un pullman partito da Genova, si è schiantato contro un muro lungo l'autostrada A3. A bordo c'erano 51 persone: gli italiani erano in tutto 13; i feriti sono, complessivamente, 44, tra cui 10 russi. L'autista è in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente ...

Simone come Mauro - la Storia dell’altro Icardi : il sogno nel cassetto del centrocampista dell’Entella : Clamoroso a Marassi. E’ la settimana di Icardi, non di Mauro che nella partita di ieri dello Stadium è rimasto all’asciutto nella gara della 15^ giornata del campionato di Serie A contro la Juventus ma di Simone, calciatore dell’Entella autore di una prestazione fantastica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Genoa e che lancia il calciatore verso un futuro che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Minuto ...

Global compact - Gentiloni : “Un asse Pd-M5s contro la Lega? Sì e ce lo auguriamo - ma dl Sicurezza racconta Storia opposta” : E’ possibile un asse Pd-M5s contro la Lega sulla ratifica in Parlamento sul Global compact? Per l’ex premier democratico Paolo Gentiloni è una strada praticabile: “E’ assolutamente possibile e ce lo auguriamo. Purtroppo l’iter del decreto Sicurezza racconta una storia opposta, con il dissenso dei 5 Stelle che viene assorbito e il resto della destra che si accoda alla linea Salvini”. Il provvedimento Onu sulla ...

George Bush - morto il 41° presidente Usa : aveva 94 anni - passerà alla Storia per la Guerra del Golfo contro Saddam Hussein : A dare la notizia con una nota ufficiale è stato suo figlio, come lui ex presidente degli Stati Uniti d’America: George H.W. Bush è morto poco dopo le 22 di venerdì 30 novembre. Il 41esimo presidente degli Stati Uniti d’America aveva 94 anni, da anni era costretto a vivere sulla sedie a rotelle a causa del morbo di Parkinson e ad aprile scorso aveva dovuto assistere alla morte di sua moglie Barbara, con cui era sposato da 73 ...

Milan - Cutrone è già nella Storia : record per l’attaccante classe ’98 [VIDEO] : La partita di ieri tra Milan e Dudelange, oltre ad evidenziare i limiti difensivi dei rossoneri, è stata anche l’occasione dell’ingresso di Patrick Cutrone nella storia del calcio italiana ed europea. L’attaccante classe 1998, infatti, ha raggiunto i dieci gol nelle coppe europee diventando l’italiano più giovane ad esserci riuscito. Soprannominato anche l’Asso di Coppe, Cutrone è uno dei pupilli di Gattuso, ...

Non si rassegna alla fine della Storia : telefona 600 volte alla ex fidanzata : Il 48enne ora rischia di finire a processo l’accusa di stalking per una serie di molestie perpetrate nei confronti della sua ex fidanzata, una 52enne di Offagna, in provincia di Ancona.Continua a leggere