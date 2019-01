Gabrielli: «Rispetto Ancelotti ma la decisione finale è della polizia»

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019)si limiti allo sport Carlosi limiti alle valutazioni sportive. Per quelle di ordine pubblico lasci perdere che c’è la. Francoprosegue la sua analisi da Reggio Emilia con una parola per l’allenatore del Napoli che aveva avanzato l’ipotesisospensione in caso di mancata ottemperanza del protocollo sull’argomento come avvenuto durante Inter-Napoli. «Ognuno è libero di assumere le iniziative che crede, ma ad ogni azione corrisponde una conseguenza., ma laspetta sempre a chi gestisce l’ordine pubblico – ha ribadito– che comporta valutazioni che vanno al di là dell’aspetto sportivo”.Mano più morbida con gli striscioni Il capoha ipotizzato una mano più morbida sugli striscioni: «Sulla repressioneviolenza non bisogna avere ...