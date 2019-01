Celentano | lo spot di Adrian infastidisce i telespettatori Il motivo? Il volume “molesto”

ilfattoquotidiano

: Ma per quale balordo motivo lo spot dello spettacolo di Adriano Celentano lo sparano a quel volume insopportabile?… - An_Zl : Ma per quale balordo motivo lo spot dello spettacolo di Adriano Celentano lo sparano a quel volume insopportabile?… - 1AsinoKeVola : #Adrian celentano #adrianocelentano cari fonici dello spot adrian prenderei meno spavento se uscisse un poltergeis… - USBALDUS : Lo spot di #Celentano è in realtà un promemoria per lui stesso. È tarato sui suoi timpani. -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) D’accordo, è l’evento televisivo dell’anno per Canale 5, eppure lo showdiha già infastidito più di un telespettatore ancor prima di andare in onda. Il? Presto detto: la pubblicità (quasi) assordante che ne annuncia la messa in onda. Questa è una prerogativa tutta del Molleggiato: quando vengono trasmessi glidei suoi show-evento, ilsi alza di qualche decibel rispetto all’audio normale e crea un fastidio “molesto” per chi sta guardando la televisione comodo comodo sul divano di casa.Era già successo nel 2013 per glipubblicitari di Rock Economy, e anche nel 2014 con le pubblicità degli speciali relativi al suddetto show: il suono aumenta rispetto agli standard e scatta la ricerca del telecomando per abbassare il, ne va della perdita dell’udito e dell’inquinamento acustico. ...