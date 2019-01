ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Bravo Justin Trudeau. Il #Canada offre asilo politico ai dissidenti sauditi. Sovranisti non pervenuti - GMustacchi : RT @ilfoglio_it: Bravo Justin Trudeau. Il #Canada offre asilo politico ai dissidenti sauditi. Sovranisti non pervenuti - ilfoglio_it : Bravo Justin Trudeau. Il #Canada offre asilo politico ai dissidenti sauditi. Sovranisti non pervenuti - Peppermindsblog : ??Miglior colonna sonora a Justin Hurwitz per First Man: bene, perché Hurwitz é parecchio bravo e già lo ha dimostra… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Una diciottenne saudita è scappata dal sistema di guardiania che vige nel suo paese – il sistema che consente ai famigliari maschi di una donna di esercitare un diritto padronale su di lei – ha approfittato di una visita in Kuwait per prendere un volo per Bangkok, in Thailandia, e barricarsi dentro