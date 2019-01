Battisti | Bonafede | “A Oristano per ragioni di sicurezza” Salvini | “Riscontri positivi

Battisti al carcere Oristano - Bonafede : 'Motivi di sicurezza' : Roma, 14 gen., askanews, - Cesare Battisti sarà trasferito nel carcere di Oristano per motivi di sicurezza. Lo ha riferito il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso di una conferenza ...

Battisti a Roma - Bonafede : 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : 'Finalmente Battisti è atterrato a Ciampino e ha toccato il suolo italiano. Oggi diciamo al mondo che non ci si può sottrarre alla giustizia italiana'. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede commenta postando su Twitter il video dell'arrivo a Roma dell'ex terrorista latitante ...

Bonafede : "Battisti a Oristano isolato" : 15.12 Cesare Battisti andrà direttamente nel carcere sardo di Oristano, perché "la sicurezza sia garantita nel migliore dei modi".Lo ha detto il ministro della Giustizia,Bonafede,in conferenza stampa Sarà in isolamento diurno per sei mesi. Su Battisti "è importante che sia caduto l'elemento della commutazione dell' ergastolo ai 30 anni, così sconterà la pena comminata dai tribunali italiani", ha spiegato.L'esito del caso "è il risultato di un ...

Cesare Battisti in Italia : “Ora so che andrò in prigione”. Bonafede : “Andrà a Oristano” : Cesare Battisti ha parlato con i funzionari dell'Antiterrorismo che l'hanno accolto all'aeroporto di Ciampino, dove è arrivato dalla Bolivia: "So che andrò in carcere" sono state le sue prime parole. Il ministro della Giustizia Bonafede ha rivelato che l'ex terrorista sarà trasferito nel carcere di Oristano, e non di Rebibbia, per scontare i due ergastoli a cui è stato condannato.Continua a leggere

