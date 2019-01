Un passo verso il referendum propositivo

NATO ritiene cambio di nome della Macedonia un passo verso la stabilità dei Balcani - : In precedenza il Parlamento macedone aveva votato a favore del cambio di nome del Paese in Macedonia Settentrionale. La NATO ritiene che il voto del Parlamento macedone a sostegno del cambio di nome ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino supera l’Anwil e continua a vincere - passo importante verso la qualificazione : Riprende al meglio il cammino europeo della Sidigas Avellino. La formazione irpina, impegnata nella decima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019, ha ottenuto un convincente successo sul campo dell’Anwil Wloclawek con il punteggio di 62-72. Gli uomini di Nenad Vucinic hanno costruito un bel vantaggio nel primo quarto, trovando poi l’allungo decisivo nel terzo periodo. Vittoria molto importante in ...

Un altro passo verso la colonizzazione della Luna? : La Cina riesce, per la prima volta nella storia, a far atterrare un modulo per l’esplorazione sul lato più remoto della Luna. L’allunaggio, “morbido” e “preciso”, della sonda Chang’e 4 è avvenuto il 3 gennaio alle 10:26 dell’ora di Beijing (3:26 in Italia), secondo quanto confermato dalla China’s National Space Administration (Cnsa). Mai rivolto verso la Terra, su questo lato ...

Euro - il divorzio da Bankitalia di Carlo Azeglio Ciampi : primo passo verso il baratro per il nostro Paese : L'ennesimo monito della Banca centrale Europea all'Italia a ridurre il debito, è arrivato pochi giorni fa. Il peso che l'Italia si porta sul groppone è grande, ma le ricette seguite negli ultimi anni non hanno fatto altro che aumentarlo. Il debito pubblico, ora al 131,8% del reddito nazionale, nel 2

Moschettieri Del Re non fa nemmeno un passo verso il cinema d’avventura : Ogni spettatore potrà scegliere da solo cosa gli dà più fastidio di Moschettieri del re, se la musica, la recitazione dei comprimari, la scrittura o la fotografia, di certo nel complesso il film molto difficilmente sarà all’altezza delle aspettative di chi va in sala sperando in un’avventura o in un film moderno, di quelli che sanno prendere sul serio sia la loro parte di commedia che quella di genere. Perché quel che si trova davanti il ...

Giuseppe Conte in Libia - altro passo verso Haftar : È la missione dell'"equivicinanza". Una missione "itinerante", tra Tripoli e Bengasi: una tappa che segna un ulteriore riavvicinamento tra l'Italia e l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar. Domenica prenatalizia in trasferta per Giuseppe Conte. Una trasferta in un campo insidioso, al limite dell'impraticabilità politica e militare: la Libia. Una missione preparata in gran segreto dalla nostra diplomazia e dai ...

Auto elettriche - arriva “FastCharge” : un grande passo verso il futuro [GALLERY] : 1/5 ...

Un primo passo verso la pace nello Yemen : L’ostinazione del mediatore Onu e l’omicidio del giornalista Khashoggi hanno fatto mutare il contesto diplomatico. Ora il negoziato di Stoccolma va rafforzato. Leggi

Terremoto - riapre il Teatro Comunale a Medolla : “passo avanti verso la normalità” : E’ stato inaugurato questa mattina in piazza del Popolo a Medolla (Modena) il Teatro Comunale Facchini, completamente ristrutturato dopo i danni subito a causa del sisma del 2012. Al taglio del nastro, con il sindaco Filippo Molinari, il presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale Palma Costi. Un’inaugurazione attesa non solo dall’intera comunità ...

Alena Seredova - quattro anni dopo Buffon lascia la loro casa : «Un passo verso l'autonomia» : E certi pensieri potrei non averli - ha ammesso Alena -, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me'. Foto@Kikapress

Macron fa un passo verso i gilet gialli. Moratoria sul caro benzina : Roma. Dopo settimane di proteste e di scontri anche violenti, l'Eliseo sembra venire incontro alle richieste dei gilet gialli con un “provvedimento di pacificazione”. Il primo ministro francese Edouard Philippe dovrebbe annunciare oggi, durante un incontro con i deputati di En Marche, una Moratoria

Nuovo passo verso i pagamenti con WhatsApp : a che punto siamo? : I pagamenti con WhatsApp non sono affatto una chimera. Stiamo parlando della possibilità di trasferire denaro tra utenti comuni e non tra profili business e l'applicazione di messaggistica sta andando veloce verso questa direzione con una serie di step successivi. L'ultimo della serie, è stato appena riferito dall'informatore WABetaInfo che ci indica come lo sbarco della funzione sia prossimo in an'area specifica del globo. La prima ...