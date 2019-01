«Su Carige ci hanno copiato | il Pd voti sì»

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato'(2) : (AdnKronos) - "Il governo ha fatto bene. Non a caso -spiega l'ex premier- hanno fatto copia e incolla del decreto Gentiloni sul Monte dei Paschi. È lo stesso intervento, lo stesso decreto. Al punto che mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto Conte-Tria. Sarebbe il segno più evidente che

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato' : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.

Carige - Renzi : “Vicenda enorme. M5S e Lega hanno raccontato fregnacce”. “Conte riferisca in Parlamento” : “Carige é una vicenda enorme, dimostra che hanno raccontato un sacco di ‘fregnacce‘ in campagna elettorale. E’ la fine dell’innocenza di grillini e leghisti su questo tema, ma i leghisti erano già stati protagonisti dello scandalo del fallimento della banca della Lega”. Così Matteo Renzi in diretta Facebook. “Carige è una banca in crisi da tempo per responsabilità diffuse, evidente dei banchieri di Genova e forse ...

Carige - l'ex presidente Berneschi : "Di Maio faccia commissione - gufi hanno nome e cognome" : 'Non vedo l'ora che Di Maio faccia una commissione d'inchiesta che vada a fondo sul serio perché' i gufi hanno nome e cognome. Penso che non possa essere definito io la causa di tutti i mali di Carige'...

Carige - Renzi : 'Sulle banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Bond Carige salvi? Sì - ma quelli subordinati hanno già subìto perdite del 30-70% : «Non sarà come Etruria perché salviamo tutti gli obbligazionisti». Quando scrive queste parole, il Vicepremier Luigi Di Maio dice una cosa vera. Ma il merito non è del Governo. Il motivo di tanta grazia è infatti un altro: Carige non ha obbligazioni subordinate sul mercato. Da anni. Ecco perché...

Di Maio : "Puniremo i banchieri che hanno ridotto così Carige" : Sul tema ha parlato anche il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia , difendendo la scelta dell'esecutivo. 'Genova ha già avuto il crollo del ponte, il fallimento di Carige sarebbe stato il ...

Di Maio : puniremo i banchieri hanno rovinato Carige e pubblicheremo la lista dei debitori : Secondo il vicepremier il futuro dell'istituto sarà "statale" e annuncia una commissione d'inchiesta guidata da Paragone. Salvini: "L'obiettivo è salvarla sotto lo Stato che guadagnerà con utili". Tria: "Azione di responsabilità verso gli ex a.d. Nazionalizzazione? Sarebbe temporanea"

Carige - Bernini (FI) a Di Maio : 'Basta raccontare bugie - hanno le gambe corte' : Con un post sul blog personale e anche sul suo profilo Twitter, la capogruppo al Senato di Forza Italia, l'avvocato e docente universitaria di diritto pubblico comparato Anna Maria Bernini, ha parlato della questione legata al salvataggio della Banca Carige ad opera della maggioranza governativa targata M5S-Lega. La senatrice Bernini a Di Maio: 'Basta menzogne' Sulla suddetta questione, l'ex ministro delle politiche europee ha invitato ...

I tre fattori di rischio che hanno ridotto Carige in questo stato : Nel 2019 la situazione in cui da anni versa Carige ha subìto una svolta con il commissariamento deciso dalla Bce. Ma come si è arrivati a questo punto? Cosa c'è nei conti della banca che ha portato a ...

Salvataggio Carige - Annunziata : 'Giusto - ma sia Di Maio sia Renzi sulle banche hanno sbagliato' : Il Salvataggio pubblico delle banche. Oggi lo fa il governo gialloverde con Carige, ieri l'ha fatto il governo di centrosinstra di Matteo Renzi...