"Cesare Battisti catturato in Bolivia" : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia. Lo riferiscono diversi media brasiliani citando Filipe Martins, consigliere speciale del presidente della repubblica Jair Bolsonaro.

Arrestato Cesare Battisti in Bolivia : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

Cesare Battisti - forse non ha mai lasciato il Brasile : si cerca nelle ambasciate di Venezuela e Bolivia : Potrebbe non aver mai lasciato il Brasile, il terrorista Cesare Battisti. L'ex moglie Priscila Luana Pereira, dalla quale Battisti si era separato nel 2017 dopo aver avuto un figlio da lui, ha dichiarato di averlo visto per l'ultima volta nella sua casa di Cananea, sul litorale Paulista, quando il l

L'ex compagna di Cesare Battisti (e madre di suo figlio) : "Non so dove sia" : Priscila Luana Pereira, 33 anni: "E' un uomo pacifico, tranquillo, affettuoso, semplice. Stava pensando di rifugiarsi in...

Il ministro brasiliano : «Abbiamo provato a trattare con Cesare Battisti - ma ci ha detto di no» : Le forze dell?ordine brasiliane rispondono al suo Ministero della Sicurezza Pubblica, creato ex novo a febbraio del 2018 dopo una scissione con quello della Giustizia. Raul Jungmann - oggi uomo...