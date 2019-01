Australian Open 2019 | le partite di lunedì 14 gennaio Debuttano Federer e Nadal | quattro

Australian Open – Angelique Kerber suona la carica : “sono motivata - voglio far vedere a tutti di cosa sono capace” : Angelique Kerber suona la carica in vista degli Australian Open: la tennista tedesca, in grande fiducia, lancia la sfida ad ogni avversaria Un anno fa, di questi tempi, Angelique Kerber si approcciava ad un 2018 pieno di punti interrogativi: la stagione precedente, quella 2017, era stata a dir poco orribile. Da numero 1 al mondo, era crollata sotto il peso della pressione, senza brillare in nessun torneo degno di nota, finendo poi per ...

Australian Open 2019 : su Eurosport la diretta del primo slam dell’anno : Australian Open Dopo i tornei di preparazione, inizia ufficialmente la stagione 2019 di tennis con il primo dei quattro slam in programma: l’Australian Open. Sul cemento di Melbourne scatta la 107° edizione e ancora una volta è Eurosport a trasmettere in esclusiva l’evento, di scena da lunedì 14 a domenica 27 gennaio. Australian Open 2019: dove e quando seguirlo in tv Iniziamo dall’ora di gioco. Complice il fuso orario, le due ...

Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la cronaca dei match, i video e tutti i risultati. Chi ha vinto più Australian Open? I giocatori che hanno conquistato il maggior numero di ...

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. L’incertezza regna sovrana e Serena Williams potrebbe approfittarne : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...

Pronostici Australian Open maschili : il soliti noti in pole - ma occhio alle sorprese : Pronostici Australian Open maschili, al via il primo Slam della stagione che potrebbe riservare qualche sorpresa non da poco Gli Australian Open stanno per iniziare (finalmente). Gli appassionati di tennis hanno fame dopo la sosta natalizia ed il primo Slam della stagione è destinato a dare spettacolo ancora una volta. Dopo il sorteggio dei tabelloni, è stato possibile delineare il possibile cammino dei big nel torneo Australiano. Vediamo ...

Australian Open 2019 - italiani in campo domani (14 gennaio) : programma - orari - tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati domani nella giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l'argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

Australian Open 2019 - programma domani (14 gennaio) : orari di gioco - tv e streaming : Spetterà a Maria Sharapova dare il via domani al programma sulla Rod Laver Arena nella prima giornata dell’Australian Open 2019. La russa, testa di serie n. 30, scenderà in campo lunedì mattina alle 11 ora locale (la 1.00 in Italia) per affrontare nel suo match di primo turno la qualificata inglese Harriet Dart. Subito dopo spetterà allo spagnolo Rafael Nadal (testa di serie n.2 del seeding) calcare il campo del Centrale affrontando la wild ...

Australian Open 2019 : il borsino dei favoriti. Djokovic o Federer per la vittoria finale - ma attenzione alle sorprese : Domani cominciano ufficialmente gli Australian Open 2019 e nel primo Slam dell’anno è tutto pronto per il duello tra Novak Djokovic e Roger Federer, rispettivamente testa di serie numero uno e due del torneo. Il serbo e lo svizzero sono i principali favoriti per la vittoria finale e se uno dei due dovesse riuscire a conquistare il titolo, diventerebbe il giocatore con più Australian Open in carriera (sette). Il campione di Basilea va a ...

Cosa aspettarsi da questi nuovi Australian Open : Ancora tu. Sembra un miraggio anche a lui: vent’anni di fila agli Australian Open a Melbourne, che poi sono anche vent’anni d’amore con Mirka, allora collega slovacca dal cognome Vavrinec, oggi signora Federer. Roger Il Magnifico non solo c’è ancora, ma è pure il campione uscente delle ultime due edizioni (e di sei complessive) della prima prova stagionale Slam ed il ...

Wozniacki : 'Vincere gli Australian Open non mi ha cambiato la vita' : In un'intervista concessa durante l'ASB Classic di Auckland, la numero 3 del mondo Caroline Wozniacki ha raccontato un aneddoto riguardante la leggenda del tennis Venus Williams . La danese è di dieci anni più piccola dell'americana, e parlando ai giornalisti Wozniacki ha ...

Tennis. Australian Open - è subito Fognini-Munar : il giovane spagnolo primo ostacolo per Fabio

Australian Open - scommesse su Serena Williams : ROMA - Il cammino verso il trionfo è molto complicato per la numero uno del mondo, Simona Halep, agli Australian Open. La tennista rumena viene penalizzata da un sorteggio a dir poco terrificante, che potrebbe riservarle entrambe le sorelle Williams per arrivare ai quarti. Su ...

Tennis - da lunedì gli Australian open : ANSA, - ROMA, 12 GEN - I big del Tennis subito in campo lunedì a Melbourne nella prima giornata degli Australian open. Sulla Rod Laver Arena a dare in via sarà Maria Sharapova, qui vincitrice nel 2008,...