Milano Grande sforzo di riqualificazione di tutti i quartieri della città

Basket - 17a giornata Eurolega 2019 : Milano attende un Barcellona in grande condizione nella prima di due sfide decisive : Si apre domani, mercoledì 9 gennaio, una delle settimane più importanti per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia accoglie al Forum il Barcellona per la diciassettesima giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la conquista dei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà ripetere quanto di buono fatto vedere nel successo contro il ...

Grande freddo a Milano : parzialmente ghiacciata la fontana del Castello Sforzesco [GALLERY] : 1/22 Claudio Furlan/LaPresse ...

Pd : Zingaretti il 12 gennaio a Milano con tappa 'Piazza Grande' : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - 'Piazza Grande' riparte da Milano. Il 'tour' di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, che sta attraversando l'Italia per presentare il suo progetto in vista delle primarie del 3 marzo, sbarca nel capoluogo lombardo. Il pro

Nel segno del grande jazz i live al Bonaventura Music Club : Giovanni Falzone Open Quartet - Milano Post : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è libero , la prima consumazione costa 10 euro, ; per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.36556618, . Bonaventura Music ...

Grande folla a Milano per l'ultimo saluto a Andrea G. Pinketts : Erano in tanti oggi a dare l'ultimo saluto ad Andrea Pinketts, lo scrittore e giornalista scomparso l'altro ieri a Milano. La chiesa di Sant'Eustorgio era gremita: alcuni volti della cultura milanese, ...

A Milano Grande ressa per le nuove scarpe Nike Of-White : Cosa sareste disposti a fare per ottenere delle scarpe all'ultimo grido? Di certo molti giovani a questa domanda risponderebbero "quasi tutto". Nonostante questo, stupiscono ugualmente le enormi file e i veri e propri accampamenti che si sono creati presso un negozio Nike a Milano in occasione della messa in vendita del nuovo modello in edizione limitata Nike Of-White. Il noto marchio sportivo non è nuovo alla creazione di modelli speciali che ...

Milano da nel Guinness dei primati con il panettone più grande del mondo : In Galleria Vittorio Emanuele II il panettone donato alla città dal Maitre Chocolatier Davide Comaschi direttore del Chocolate Academy Center

A Milano il panettone più grande del mondo. FOTO : A Milano il panettone più grande del mondo. FOTO Il primato, certificato dai Guinness World Record, è stato il frutto di oltre 100 ore di lavorazione, con un team composto da sei professionisti della Chocolate Academy Center. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Milano da record con il 'Panettone più grande del mondo' : il suo peso è incredibile : Milano da record con il ' Panettone più grande del mondo' - certificato per l'occasione dal Guinness World records - del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac, la scuola di formazione di Confcommercio Milano, Davide Comaschi, oggi direttore del ...

Milano da record - realizzato il “Panettone più grande del mondo” : Milano da record: realizzato il “Panettone più grande del mondo” – certificato per l’occasione dal Guinness World records – del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac (la scuola di formazione di Confcommercio Milano) Davide Comaschi, oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano: 332,2 kg di peso, un diametro di 115 cm e un’altezza di un metro e mezzo. Il primato è stato raggiunto dopo cento ore di lavorazione, ...

Milano - grande folla per Laura Pausini in piazza Duomo : Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 dopo il red carpet, la cantante italiana più famosa al mondo, ha ringraziato l'Italia e ha augurato commossa a tutti ...

Grande Fratello Vip 2018/ I finalisti a Milano : festa per il compleanno di Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018: festa a Milano per il compleanno di Silvia Provvedi. Monte, Salemi e Mazza presenti, assente giustificato Stefano Sala.

GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE/ La coppia insieme a Milano dopo il Grande Fratello Vip : Come procede la storia tra GIULIA SALEMI e FRANCESCO MONTE? Ecco le ultimissime news dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Milano Artinaula : ho incontrato un grande artista : L’I.C.S. Elsa Morante e l’associazione culturale “Livia e Virgilio Montani” presentano l’iniziativa “Artinaula – Ho incontrato un grande artista”. All’iniziativa