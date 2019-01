Le parole di Baglioni sui migranti | i pro e i contro

Sanremo 2019 - nelle parole di Baglioni non c’è nessun caso. Non si deve scusare : nelle parole di Claudio Baglioni non c’è nessun “caso”. Non si deve scusare. Non deve rettificare. E, giusto per essere netti, ha fatto benissimo a parlare di una tragedia, come quella dei migranti, durante la presentazione del Festival di Sanremo. Un evento televisivo che è l’apoteosi del “in Italia va tutto bene, con un bicchiere di vino ed un panino: felicità”. Le sue opinioni sono state espresse in pochi minuti, a seguito di ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni nei guai seri : le parole di fuoco del direttore di Rai1 : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti ("Una farsa") non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo il quotidiano La Stampa, la De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: "Mai più all'Ariston se ci sono io"

Dura reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni per i migranti : “Mai più all’Ariston” : Arriva la reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni, spese per i migranti Durante la conferenza stampa di presentazione del cast artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da La Stampa, la direttrice di Rai1 non avrebbe gradito le esternazioni del conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse, che - a domanda diretta - ha affermato come il blocco degli ...