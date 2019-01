Biathlon | Lisa Vittozzi scrive la storia | trionfo anche nell’inseguimento!

Biathlon - Lisa Vittozzi fa il bis in CdM : 14.04 Stratosferica Lisa Vittozzi a Oberhof, in Germania. Dopo aver vinto giovedì la sua prima gara nella CdM di Biathlon nella prova sprint, la 23enne di Pieve di Cadore si ripete aggiudicandosi anche la 10km a inseguimento staccando di 14"5 la slovacca Kuzmina e di 27"9 la francese Chevalier. L'altra azzurra Dorothea Wierer, quinta a 37"4, conserva il comando in CdM con 438 punti proprio davanti alla Vittozzi, ora seconda con 396davanti alla ...

Biathlon - LISA VITTOZZI IMPERIALE! Oberhof diventa colonia d’Italia : trionfo storico nell’inseguimento! 5a una magnifica Dorothea Wierer! : Se è un sogno, non svegliateci: LISA VITTOZZI realizza una doppietta leggendaria e, dopo la sprint, conquista anche l’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof (Germania). Dorothea Wierer giunge quinta dopo una rimonta da fantascienza e resta saldamente in vetta alla classifica generale proprio davanti alla più giovane compagna di Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo del Biathlon femminile azzurro. VITTOZZI ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi per una nuova magia - Dorothea Wierer per la rimonta furiosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 12.45 la nostra Lisa Vittozzi partirà davanti a tutti, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, infine sarà chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla connazionale nella sprint di ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi la migliore nella sprint : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

Biathlon – Prima vittoria in carriera per Lisa Vittozzi : le parole dell’azzurra dopo la sprint di Oberhof : Le sensazioni di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer dopo la sprint femminile di Oberhof La netta vittoria nella sprint femminile di Oberhof consente a Lisa Vittozzi di diventare la terza italiana nella storia ad un ottenere un successo sul massimo circuito mondiale. Oltre alla ventireenne carabiniera forestale di Sappada, si sono imposte in cinque occasioni Dorothea Wierer e in tre occasioni Nathalie Santer, Lisa strappa a Wierer il pettorale ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Brabec vittorioso nella quarta tappa della Dakar 2019. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel Biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Volevo sfatare il tabù Oberhof”; Dorothea Wierer : “Non ho smaltito tutto il lavoro svolto nella pausa natalizia” : Missione compiuta. Dopo aver ripetutamente sfiorato il podio nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo di Biathlon, Lisa Vittozzi ha sbancato ad Oberhof (Germania), salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. L’azzurra si è infatti imposta nella sprint, sciorinando una prova semplicemente perfetta: zero errori al poligono e velocissima sugli sci stretti. Alle sua spalle si sono classificate la francese Anaïs ...

Biathlon - Pagelle 7 - 5 km Oberhof : Lisa Vittozzi si consacra - giornata storta per Dorothea Wierer : La sprint 7,5 km sprint di Oberhof ha regalato una nuova vittoria all’Italia nella Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi, perfetta al poligono, ha brindato alla prima affermazione in carriera nel circuito maggiore, mentre Dorothea Wierer è incappata nel peggior risultato stagionale, mantenendo comunque il pettorale giallo di leader della classifica generale. Andiamo a scoprire i voti della gara. Pagelle SPRINT FEMMINILE Oberhof ...