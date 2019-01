Benedetta Mazza | post per Stefano? “Arrivata al terzo round | puoi vincere”

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme? Le prove della Salemi : Benedetta Mazza e Stefano Sala insieme: l’incontro con Giulia Salemi Sono davvero inseparabili Stefano Sala e Benedetta Mazza. I due ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip continuano a frequentarsi, come testimoniamo le Instagram Stories di Giulia Salemi. La fidanzata di Francesco Monte, che non riesce proprio a fare a meno di condividere ogni momento della sua vita sui social, ha incontrato la coppia a Milano per una ...

Benedetta Mazza racconta ho trascorso le vacanze con Stefano Sala : Benedetta Mazza è stata ospite a “Pomeriggio 5”, e ha raccontato di aver trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia di Stefano Sala. In studio gli opinionisti rumoreggiano, paventando l’ipotesi di una relazione tra i due. Ma è la stessa Benedetta a chiarire la situazione. «Abbiamo trascorso qualche giorno in montagna insieme ha detto ma non eravamo soli. C’erano altri ragazzi della nostra agenzia». Ma quando l’opinionista ...

Benedetta Mazza svela a Pomeriggio 5 : “Stefano deve chiarirsi” : Pomeriggio 5: Benedetta Mazza chiarisce il rapporto con Stefano Sala Ospite per la prima volta a Pomeriggio 5 Benedetta Mazza ha svelato la verità sul suo rapporto con Stefano Sala dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl, protagonista dello spazio dedicato al gossip all’interno del programma di Barbara D’Urso insieme ad Andrea Mainardi, Filippo Nardi, Lory Del Santo e Marco Cucolo, ha parlato del suo ...

Stefano Sala : spunta Belen Rodriguez tra Benedetta Mazza e Dasha? : Stefano Sala: dopo Dasha e Benedetta Mazza sbuca una foto con Belen Rodriguez Su Instagram Stefano Sala ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una showgirl ed ex modella. La donna in questione non è la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina, nè la sua ‘amica’ Benedetta Mazza, conosciuta durante la terza edizione Vip del Grande Fratello. Lo scatto fa riferimento ad una campagna pubblicitaria che il bel modello comasco ...

Benedetta Mazza dopo il Gf Vip - il messaggio su Instagram fa infuriare i fan : «Dopo i 40 anni siete fighi solo se...» : Benedetta Mazza, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip, si sta godendo la popolarità trascorrendo serate in discoteca e pubblicando foto e pensieri sui social. Tra le stories di...

Benedetta Mazza - brutta esperienza in discoteca? Il messaggio che non piace ai fan : Benedetta Mazza news dopo Gf Vip, la sua esperienza in discoteca Benedetta Mazza sta facendo parlare di sé molto più adesso che è fuori dal Grande Fratello Vip che quando era all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il suo rapporto speciale con Stefano Sala (a cui ancora non riescono a dare un nome preciso) ha […] L'articolo Benedetta Mazza, brutta esperienza in discoteca? Il messaggio che non piace ai fan proviene da Gossip ...

GF Vip - Benedetta Mazza su Instagram : "La ruota gira per tutti" : Benedetta Mazza , nella notte, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha insinuato molti dubbi tra i suoi numerosi fan. Reduce della sua esperienza all'interno della casa del Grande ...

Benedetta Mazza misteriosa : “Cattiveria torna al mittente - bugie a chi le ha dette” : Grande Fratello Vip, il messaggio misterioso di Benedetta: a chi si riferisce? Anche dopo il Grande Fratello Vip Benedetta Mazza continua ad essere seguìta e apprezzata da moltissimi follower, complice il fatto che durante il reality show si è comportata bene e ha dimostrato grande rispetto nei confronti di Dasha. L’ex gieffina inoltre non parla […] L'articolo Benedetta Mazza misteriosa: “Cattiveria torna al mittente, bugie a ...

