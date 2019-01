22° giorno di shutdown negli USA | è record

meteoweb.eu

(Di sabato 12 gennaio 2019) Lodel governo federale USA è entrato nel suo 22°, segnando così unnella storia del Paese. Non ci sono segnali politici di una fine dello stallo che ha portato alla chiusura di musei e parchi e costretto centinaia di migliaia di dipendenti pubblici a rimanere a casa o a lavorare senza stipendio. L’attualeha superato quello avvenuto nel 1995-96, fino ad allora il più lungo della storia statunitense.L’attuale stallo è dovuto al braccio di ferro tra la Casa Bianca e i Democratici, che si rifiutano di di fare approvare dal Congresso il finanziamento di 5,7 miliardi di dollari chiesto dal presidente Donald Trump per la costruzione del muro al confine col Messico. Si fa sempre più concreta l’ipotesi che Trump dichiari l’emergenza nazionale, per aggirare il veto dei Democratici al Congresso: ciò però porterebbe ad una valanga di ...