Valeria Marini addio | Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata

Il Salone delle Meraviglie - Federico Lauri 'parrucchiere dei vip' : "Valeria Marini mi ha portato fortuna" : Vanta oltre 200.000 followers su Instagram e a partire da domani, in prima tv assoluta, alle 22:40 su Real Time, lo potremo seguire anche dal piccolo schermo in un programma tutto suo, per una vera sfida all'ultimo colpo di sole.Stiamo parlando di Federico Lauri, 29enne di Anzio divenuto famoso per essere il parrucchiere dei Vip e che da domani aprirà le porte della sua boutique a tutta Italia grazie a Il Salone delle Meraviglie, nuovo ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Valeria Marini possibile conduttrice (RUMORS) : Simona Ventura non sarà al timone di Temptation Island Vip, dopo aver condotto con successo la prima edizione del programma. Stando alle indiscrezioni di questi giorni, infatti, la nota conduttrice si appresta a lasciare Mediaset ed a tornare in Rai. Sembrerebbe che una scelta di cuore, oltre che professionale, l'abbia spinta verso il ritorno alle origini. Al suo posto, l'isola delle tentazioni potrebbe avere una conduzione inedita. Gli ultimi ...

Se Valeria Marini ricorda l’amore con Jovanotti : «Bacia benissimo» : Valeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria MariniValeria Marini Erano gli anni ’80, si conobbero in Sardegna. Lei lavorava in un locale, lui suonava come dj. Era prima del palco del Bagaglino, prima di Sono un ragazzo fortunato. Nel passato di Valeria Marini, 51 anni, c’è un flirt con Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini. La showgirl ne aveva già parlato nella casa del ...

Valeria Marini rivela : “Io e Jovanotti abbiamo avuto una storia. Bacia benissimo” : Valeria Marini ha scelto di iniziare il 2019 rivelando una notizia rimasta finora segreta: la sua relazione con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di Capodanno di Vieni da Me, la showgirl ha svelato di aver avuto una relazione con il cantante quando erano ancora giovani. “abbiamo avuto una storia prima di diventare famosi. Eravamo giovanissimi“, ha detto Valeria, aggiungendo: “Ci siamo ...

Valeria Marini : "Jovanotti bacia come canta. Delusa da Patrick - prima di Temptation Island avevo già tanti dubbi" : Il primo amore non si scorda mai. Valeria Marini ricorda a Vieni da me la relazione con Lorenzo Jovanotti: “E’ stato un grande amore, vissuto all’inizio. Lui non lo dice, della sua vita privata parla pochissimo. Non eravamo famosi, io ero innamoratissima”.Stuzzicata da Caterina Balivo, la Marini si sbilancia ulteriormente: “bacia come canta, quindi bacia benissimo. E’ un grande artista, è stato il primo a portare il rap in Italia. È stato ...

UOMINI E DONNE / Sossio Aruta e Valeria Marini fanno pace : ecco il gesto social che lo conferma - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Come trascorrerà il Capodanno Gemma Galgani? La dama lavorerà al teatro con... Pintus!