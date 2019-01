Passa a Tim da iliad | chiamate illimitate e 30GB a 7€

Computer : vendite 2018 in calo per il settimo anno consecutivo - Lenovo sorPassa Hp e diventa numero uno : La domanda di Computer continua a diminuire. Secondo i dati raccolti da Gartner, nel 2018 le vendite di personal Computer, pc, nel mondo sono scese dell'1,3% a 259,4 milioni di pezzi. Si tratta della settimo anno consecutivo di declino. Nel solo quarto trimestre del 2018, le vendite di pc sono diminuite del 4,3% a causa anche di ...

Tragedia Rigopiano - condannato papà di una vittima - aveva oltrePassato divieto per deporre dei fiori : Pescara - Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato, il 21 maggio scorso, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la Tragedia. La sentenza di condanna emessa dal giudice Elio Bongrazio, su richiesta del pm Salvatore ...

Il ritorno di Sara Affi Fella dalle pagine di 'Chi' : 'Non voglio Passare per vittima' : A cinque mesi di distanza dallo scandalo che l'ha coinvolta a Uomini e Donne, è tornata a parlare dalle pagine di un noto settimanale italiano l'ex tronista Sara Affi Fella. La giovane, infatti, ha rotto il muro di silenzio che ormai l'avvolgeva da diverso tempo e ha provato a spiegare a tutti i lettori di "Chi" come mai si è presa gioco di tutti al trono classico. L'intervista inaspettata Nel dettaglio, vi segnaliamo che mercoledì 9 gennaio ...

NFL 2019 - Wild Card Round : i Los Angeles Chargers Passano a Baltimore - mentre i Philadelphia Eagles beffano i Chicago Bears : Si sono conclusi gli incontri del Wild Card Round dei Playoffs NFL 2019. Dopo le vittorie di Indianapolis Colts e Dallas Cowboys di ieri, si sono andati ad aggiungere i Los Angeles Chargers che passano 23-17 dopo un match ai limiti del credibile in casa dei Baltimore Ravens ed i Philadelphia Eagles che passano in casa dei Chicago Bears al termine di un incontro dominato dalle difese e dai colpi di scena. I RISULTATI Baltimore Ravens – Los ...

Roma - clochard trovato morto su una panchina/ Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di alcuni Passanti : Roma, clochard morto su una panchina: la Scoperta di alcuni passanti questa mattina. Ultime notizie: Nuova vittima del freddo?

Bagarre fino all’ultimo - la fiducia alla manovra Passa tra urla e proteste : Stavolta non volano gli schiaffi, ma basta la tensione dei commessi della Camera a descrivere il clima che si respira mentre si vota la fiducia sulla “manovra di Natale”. Il personale di servizio di Montecitorio è in allerta, brusco anche con i giornalisti, dopo la rissa sfiorata di venerdì in Aula tra Pd e Lega. C’è il timore che la situazione sfu...

Vittoria Deganello : tradimenti Passati e la nuova vita sentimentale : Vittoria Deganello, in confidenza: i tradimenti del passato e la nuova vita sentimentale Come sta Vittoria Deganello? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il naufragio della love story vissuta con Mattia Marciano? La ragazza, aprendo alle ormai celebri domande su Instagram Stories, si è confidata ai fan, spiegando la sua attuale […] L'articolo Vittoria Deganello: tradimenti passati e la nuova vita ...

Emmanuel Macron - l'ultimo scandalo sull'amichetto Benalla : 'Ha Passaporti diplomatici' : In Francia ora si interrogano su come sia possibile che Benalla possa andarsene in giro per il mondo con ben due passaporti diplomatici, l'ultimo rilasciato addirittura il 24 maggio, quando i suoi ...

Ecco le offerte per Passare a TIM entro fine anno : Negli ultimi giorni del 2018 sono diverse le promozioni pensate da TIM per i clienti di altri operatori che desiderano effettuare il passaggio L'articolo Ecco le offerte per passare a TIM entro fine anno proviene da TuttoAndroid.

Settimo - il sindaco Puppo Passa dal Pd alla Lista Civica : Dal Pd alla Lista Civica 'Insieme per Settimo'. Il primo cittadino, Fabrizio Puppo, dopo la sua sospensione dai Dem, che alla prossima tornata elettorale hanno deciso di candidare allo scranno più ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago soffre - ma Passa all’overtime in casa di Fassa : Si è giocato il penultimo match del 24esimo turno di Alps Hockey League 2019. Ad Alba di Canazei i Fassa Falcons vengono superati in casa dall’Asiago Hockey con il punteggio di 3-4 all’overtime. Per i veneti successo sofferto che li porta in sesta posizione, mentre per i Falcons caduta pesante che li mantiene in penultima piazza. Il primo tempo si sblocca al minuto 11:02 con i Falcons che passano in vantaggio con Diego Iori su assist ...

Governo : tra gravi errori e leggi ottime la manovra Passa al Senato con 167 si : Il Governo gialloverde è un qualcosa di mai visto nel panorama politico italico perché eravamo abituati a governi ''ammucchiata'' con tanti partiti e poche leggi buone; ora si è ridotto il numero dei partiti di maggioranza, ma sono rimaste le differenze abissali tra i due azionisti di Governo. La Lega di Salvini è un partito che strizza l'occhio ai facoltosi ed operosi imprenditori del Nord, ha ideologie spiccatamente di destra in materia ...

Una Vita - anticipazioni puntate prossima settimana : il Passato ritorna : anticipazioni Una Vita 24-28 dicembre: Blanca ricorda le torture subite Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Blanca vedendo Castora da Alday inizierà a ricordare il suo passato e le torture subite ad opera dell’infermiera. La giovane scapperà e cercherà di fuggire dalla vista della donna, iniziando a temere per la salute del gioielliere. Diego inizierà a sospettare che tra Blanca e Castora ci sia un accordo. Il giovane si ...