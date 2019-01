Legittima difesa | no emendamenti da 5S

Legittima difesa : ‘Disarmare delinquenti e proteggere italiani per bene’. Così Salvini sbaglia due volte : “Vogliamo disarmare i delinquenti e proteggere gli italiani per bene”, Così Salvini reagisce alla reprimenda dell’Associazione nazionale magistrati alla proposta di legge sulla Legittima difesa: ci sarebbe la possibilità, secondo i giudici italiani, di Legittimare atti di violenza eliminando l’esigenza di proporzionare la difesa all’offesa. Salvini sbaglia due volte. Anzitutto perché armare privati cittadini non implica affatto disarmare i ...

'Più che Legittima difesa sarebbe un legittimo omicidio' : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già ...

"Più che Legittima difesa sarebbe un legittimo omicidio" : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già stata approvata dal Senato e ora è all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimità costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticità" e "?si ...

Legittima difesa - i magistrati dell'Anm : "Si rischia di legittimare l'omicidio" | Bongiorno : "Allarmismo" : Fondamentale per l'Anm è "non abbandonare la proporzionalità, tra offesa ingiusta ricevuta e la difesa". Replicano Salvini e il ministro Bongiorno: allarmismi inutili, sacrosanto diritto a difendersi

Anm boccia Legittima difesa : “Profili di illegittimità”. Ma Salvini tira dritto : Durissimo il giudizio negativo dell'Anm sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che e' gia' stata approvata dal Senato e ora e' all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimita' costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticita'" e "si rischia di legittimare anche i reati piu' gravi, perfino l'omicidio". Parole che non scalfiscono il ...

Legittima difesa - scontro tra i magistrati e Salvini. Il ministro : “Leggano la riforma” : scontro tra l'Associazione nazionale magistrati e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente dell'Anm critica le novità che il governo vuole introdurre sulla Legittima difesa: "Rischiano di Legittimare condotte illecite gravi, fino all’omicidio". Il ministro replica: "Invito i magistrati a leggersi quello che c’è scritto nella proposta di legge".Continua a leggere

Legittima difesa - stop dell'Anm : 'Si rischia di legittimare l'omicidio' : Nel disegno di legge sulla Legittima difesa ci sono norme che rischiano di 'Legittimare condotte illecite gravi, anche l'omicidio', così come ci sono 'diversi profili di incostituzionalità con cui ...

Legittima difesa - ministro Bongiorno : non è una licenza a uccidere : "Sorprendono gli allarmi lanciati dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, sulla Legittima difesa perché del tutto ingiustificati e completamente disarticolati dalla ...

Legittima difesa o "legittimo omicidio"? I magistrati contro la riforma : L'allarme lanciato dal presidente dell'Anm in commissione Giustizia: “Alcuni aspetti della riforma rischiano di Legittimare...

Legittima difesa - i magistrati dell'Anm : 'Si rischia di legittimare l'omicidio' : "Ci sono norme nella riforma della Legittima difesa che rischiano di Legittimare condotte illecite gravi, anche l'omicidio". E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati,...

Riforma Legittima difesa - critiche Anm : 19.00 Nella proposta di Riforma sulla legittima difesa vi sono "profili di illegittimità costituzionale". Così il presidente Anm, Minisci, in audizione alla Commissione Giustizia della Camera, che sta esaminando il Ddl. Senza il principio di proporzionalità, spiega,si rischia "di legittimare condotte illecite gravi,anche l'omicidio". "Il diritto alla legittima difesa è sacrosanto-replica Salvini-rivendico il diritto per chi è aggredito di ...

Legittima difesa - l'Anm : "Rischia di legittimare l'omicidio". Salvini replica : "Ma per favore..." : La riforma della Legittima difesa, già approvata in Senato e ora al vaglio della Camera, contiene "gravi criticità: non può essere abbandonato il principio di proporzionalità, altrimenti non ci saranno più regole, confini e si rischia di Legittimare anche i reati più gravi, perfino l'omicidio". È quanto sostiene il presidente dell'Anm Francesco Minisci, sentito in audizione alla Commissione ...

Legittima difesa - Salvini contro Anm : Le parole dell'Anm sulla Legittima difesa provocano la reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini . A scatenare il botta e risposta l'audizione alla commissione Giustizia della Camera del ...

Legittima difesa - Salvini : “Pericolosa? Ma per favore… i magistrati leggano la proposta e ci sostengano” : “Qualcuno oggi dell’associazione magistrati dice che la legge sulla Legittima difesa è pericolosa e Legittima l’omicidio. Ma per favore. Invito i magistrati a leggersi quello che c’è scritto nella proposta sulla Legittima difesa e a sostenerci”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Pericolosa? Ma per favore… i magistrati leggano la proposta ...