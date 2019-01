Juan Mata vuole tornare in Spagna | addio imminente allo United?

sportfair

(Di venerdì 11 gennaio 2019)si appresta a direal Manchesterdopo una serie di stagioni ad alto livello, il calciatoreinpotrebbe lasciare il Manchester. Non è ancora chiaro se lo farà in questa sessione invernale oppure solo in estate, ma il calciatore spagnolo prevede un ritorno in patria in tempi brevi, per chiudere la carriera nella Liga: “Non so cosa accadrà. Sono stato in Inghilterra per un bel po’, in un campionato a cui sono abituato e in una terra dove mi sono adattato molto bene. Però alle volte mi mancano la casa, la famiglia, gli amici. Ma non so se tornerò innel prossimo futuro. Sono tranquillo in ogni caso, visto che gioco per uno dei più importanti club al mondo“, ha detto ad As.L'articoloin? SPORTFAIR.