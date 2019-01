Incidente bus turisti a Cuba | 7 morti

L’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’Incidente del bus precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel 2013 : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’incidente del bus precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel luglio 2013, in cui morirono 40 persone. Castellucci era accusato, assieme ad altri 11 dirigenti e funzionari,

Strage bus Avellino - l'Incidente più grave della storia italiana - : Il 28 luglio 2013 l'impianto frenante del Volvo bianco su cui viaggiava un gruppo di ritorno da un week end fuori porta si rompe. Il mezzo sbanda, sperona diverse auto sulla A16, poi precipita nella ...

Ex allenatore muore in Incidente 15 minuti prima di essere processato per abusi su minori : Il 75enne era atteso in Tribunale per essere processato per abusi su un gruppo di ragazzi minori di 16 anni che aveva allenato in passato. L'uomo, che si era dichiarato innocente, era al volante della sua auto quando si è improvvisamente schiantato contro un albero. Il giudice che presiedeva la corte non ha potuto fare altro che chiudere il fascicolo.Continua a leggere

Zurigo - Incidente Flixbus - le vittime salgono a due : S i è conclusa nel modo più tragico la lotta per la vita di Roberto Tonoli, l'autista 61enne in quel momento passeggero del Flixbus che, il 16 dicembre scorso, si è schiantato contro un muro mentre ...

TORINO - AUTO CONTRO BUS MOVIDA : UN FERITO GRAVE/ Ultime notizie - Incidente causato da auto con targa inglese : TORINO, auto CONTRO bus MOVIDA: un FERITO GRAVE. Ultime notizie, incidente causato da auto con targa inglese forse non avvezzo alle nostre precedenze

Rosatom prepara prototipo di combustibile nucleare anti-Incidente - : Il lavoro per la creazione di un combustibile nucleare tollerante agli incidenti è ora attivamente in corso nel mondo, motivato principalmente dall'incidente alla centrale nucleare giapponese ...

Nepal - Incidente bus scolastico : 23 morti : 7.12 Un bus scolastico con a bordo studenti e insegnanti è finito in un burrone causando 23 morti e 14 feriti. E' avvenuto nel Nepal occidentale. Il bus aveva portato gli studenti, tra i 16 e i 20 anni, in gita scolastica. Tra le vittime anche due professori e il conducente dell'autobus. Secondo quanto riferito da un ufficiale di polizia, l'incidente è stato causato dalla velocità. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in Nepal, a causa ...

Incidente in Nepal : bus precipita per 700 metri - 16 morti : In Nepal un pullman è precipitato in un dirupo, per almeno 700 metri: almeno 16 persone hanno perso la vita, altre 10 sono rimaste ferite. Il bus trasportava una scolaresca, diretta verso la città di Ghorahi dopo una gita. L’Incidente si è verificato nella zona di Tulsipur, a circa 430 km dalla capitale Kathmandu. L'articolo Incidente in Nepal: bus precipita per 700 metri, 16 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente Flixbus a Zurigo : Nicoletta - anche un’italiana tra le vittime. Stava andando a trovare il padre e il fratello per le vacanze natalizie : Nicoletta è morta, non ce l’ha fatta. Ma la cosa che proprio non lascia scampo all’amarezza è la tragica fatalità: oggi infatti avrebbe compiuto 38 anni. La Nardoni Stava andando a trovare il padre e il fratello che lavorano in un ristorante italiano a Stoccarda quando il Flixbus sul quale viaggiava si è schiantato vicino a Zurigo sull’autostrada A3. E’ morta per la gravità delle ferite riportate nell’Incidente. A boro del bus ...

Zurigo : è italiana la vittima dell'Incidente Flixbus : È una italiana di 37 anni la vittima dell'incidente al pullman Flixbus partito oggi da Genova con destinazione Stoccarda, in Germania. Secondo la polizia cantonale di Ginevra i passeggeri italiani sul bus rimasto coinvolto nell'incidente erano 16.Su 43 feriti totali, secondo l'ultimo bilancio aggiornato, tre sarebbero gravi, tra loro i due autisti del pullman, entrambi italiani. Si tratta di un 57enne e un 61enne: quest'ultimo sarebbe in ...