Danilo Toninelli | Autostrade pagherà il Ponte e quanto ha distrutto a Genova

Danilo Toninelli non conosce vergogna : "Immigrati - meno sbarchi grazie a me" : Robe che soltanto Danilo Toninelli. Ospite ad Agorà su Rai 3, il ministro grillino delle Infrastrutture e Trasporti, non parla soltanto di Tav e dell'analisi su costi e benefici. Già, si "lancia" anche sull'immigrazione. E la spara davvero grossissima: "Nel 2018, in soli sette mesi del governo del c

Migranti - Danilo Toninelli : "Senza di me la Lega non avrebbe fatto niente" : Danilo Toninelli non vuole che Salvini si assuma tutti i meriti per il crollo degli sbarchi di Migranti in Italia. Durante il suo intervento ad Agorà il ministro dei Trasporti rivendica il suo ruolo: "Se non c'era il sottoscritto, la Lega non faceva niente, se io e Salvini non agivamo contemporaneamente: io sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all'attracco dell'imbarcazione al porto, lui è responsabile dopo, per ...

Tav - Danilo Toninelli : "Entro fine gennaio la risposta. In base al contratto va ridiscussa" : Dopo la conclusione dell'analisi costi benefici Danilo Toninelli torna a parlare della Tav. Il ministro ricorda che nel contratto di governo tra M5s e Lega nel punto che riguarda la Torino Lione è scritto: "Ridiscutere integralmente l'opera". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha sottolineato in un intervento ad Agorà. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero ...

Tav - Danilo Toninelli : "Entro fine gennaio la decisione. In base al contratto va ridiscussa" : Dopo la conclusione dell'analisi costi benefici Danilo Toninelli torna a parlare della Tav. Il ministro ricorda che nel contratto di governo tra M5s e Lega nel punto che riguarda la Torino Lione è scritto: "Ridiscutere integralmente l'opera". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha sottolineato in un intervento ad Agorà. E ha aggiunto: questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero ...

Sea Watch - Danilo Toninelli : “Migranti sbarchino a Malta - prenderemo la nostra parte” : Il ministro Danilo Toninelli ha giustificato il ministro Salvini: "Oggi la legge del mare dice che i migranti sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye dovevano sbarcare in Libia. Capisco Salvini, le ong hanno violato la legge", ha detto, precisando che "sara' una questione che porteremo nel consiglio dei ministri".Continua a leggere

Pedaggi autostradali - Danilo Toninelli ne fa una buona alla fine dell'anno : "Ho un'importante notizia con cui augurarvi buon anno nuovo. Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Così

Danilo Toninelli : "Stop all'aumento dei pedaggi nel 90% delle autostrade" : "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Danilo Toninelli, sottolineando che "nella maggior parte dei casi l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari ...

Al posto di Danilo Toninelli arriva un leghista : Matteo Salvini punta a piazzare un suo uomo in un ministero di peso come le Infrastrutture. Questo potrebbe aiutare la

Pronto il rimpasto : 2019 senza Danilo Toninelli : Non ci sono più dubbi. Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno ha anticipato il rimpasto di

Danilo Toninelli - un delirio : "Mi cacciano nel rimpasto? Ecco perché - ne sono orgoglioso" : Dopo le parole di Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno, e nonostante la smentita di Matteo Salvini, continuano a circolare e con insistenza sempre maggiori le voci su un rimpasto di governo. Tra chi viene toccato da queste voci c'è Danilo Toninelli, il gaffeur, l'improbabile ministro

Danilo Toninelli - un delirio : 'Mi cacciano nel rimpasto? Ecco perché - ne sono orgoglioso' : Dopo le parole di Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno, e nonostante la smentita di Matteo Salvini , continuano a circolare e con insistenza sempre maggiori le voci su un rimpasto di ...

Danilo Toninelli - dietro gli occhiali niente : così è diventato il simbolo dell'incompetenza : Gaffeur e fedelissimo, rassicurante e urlatore, impermeabile al ridicolo anche quando magnifica l'inesistente «tunnel del Brennero», il titolare dei Trasporti è lo spirito dei tempi. Che, attraverso di lui, parla. A vanvera Borghesucci, radical-chic, rosiconi: il dizionario di ingiurie e derisioni di Lega e M5S " Laura Castelli, specchio perfetto della politica nello stagno"

Danilo Toninelli : 'Meglio ministro delle gaffe che delle mazzette'/ 'Tutti capiscono che sto facendo bene' : Danilo Toninelli: 'Meglio ministro delle gaffe che delle mazzette'. L'esponente M5s si difende: 'Tutti capiscono che sto facendo bene'

Danilo Toninelli - l'ultima beffa per i grillini : perché è costretto a fare il Terzo Valico di Genova : Arriva il via libera anche per il Terzo Valico di Genova, con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, costretto a dar seguito a un'opera da sempre osteggiata dai movimenti vicini ai ...