Vaccini : Di Maio striglia Grillo - 'va bene scienza ma Burioni ' : "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti all'Adnkronos, mentre rimbalzava su tv e social la svolta di Grillo.

Bufera Vaccini - i No-Vax massacrano Beppe Grillo : “Traditore…” : Più di 400 commenti in pochissime ore sul profilo social di Beppe Grillo a scatenare il putiferio i No Vax Sedotti e abbandonati. Sui social scatta la rivolta dei No-Vax contro il fondatore del M5s che ha firmato il Patto per la scienza, l’appello in cinque punti proposto dal virologo Roberto Burioni su Medicalfacts. Una reazione rabbiosa che inonda la pagina Facebook di Beppe Grillo e che in poco più di tre ore raccoglie quattrocento commenti. ...

Vaccini - la svolta pro-scienza unisce i nemici Grillo e Renzi : La scienza unisce due 'nemici'storici. Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato un manifesto promosso da Roberto Burioni, il virologo pro Vaccini, per il 'riconoscimento del progresso della Scienza come valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali'. Il fondatore del Movimento 5 stelle si era sempre apertamente schierato contro i ...

Vaccini - Grillo firma il patto pro-vax di Burioni. Il web insorge e lui attacca : 'Terrapiattisti' : Solo in serata arriva il commento della ministro Giulia Grillo: 'La posizione pro-scienza è nel contratto di governo, tutte le azioni messe in campo in questi primi mesi dimostrano che per questo ...

Beppe Grillo : “Polemica su patto scienza da terrapiattisti - critico ancora obbligo Vaccini” : Beppe Grillo commenta la polemica nata dopo la sua sottoscrizione del patto per la scienza: "Trovare stupefacente che l'abbia sottoscritto richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti". Poi precisa: "Non c'è stata nessuna svolta, io critico l'obbligatorietà dei vaccini che è una questione politica, non i vaccini in sé".Continua a leggere

Colpo grosso di Silvestri e Burioni : appello comune di Grillo e Renzi sul sì a scienza e Vaccini : Un documento che sostiene la ricerca scientifica per contrastare la pseudomedicina. Ma la svolta del fondatore del M5s scatena l'ira dei no vax -

Vaccini : 'Osho' su Grillo - pure la varicella e' eredita' governi precedenti? : A commentare con una battuta per l'AdnKronos Salute la presa di posizione di Beppe Grillo, che insieme a Matteo Renzi e' fra i primi firmatari del 'Patto trasversale per la scienza', e' Federico ...

Vaccini - Grillo e il patto per la scienza di Burioni : i commenti della rete - Sky TG24 - : Dopo la decisione del fondatore del M5s di firmare il "patto per la scienza" promosso da Burioni e Silvestri, moltissime le reazioni su Facebook. La maggior parte degli utenti accusa il comico di tradimento. Pochi i sostenitori

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Forse, la firma dell'importante "Patto per la Scienza", ora farà stare tutti più tranquilli. Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/...

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...

Vaccini - il Codacons : “Beppe Grillo e Renzi si ritirino dal patto o sarà denuncia” : “Invieremo a Beppe Grillo e Matteo Renzi tutta la documentazione relativa agli errori e alle situazioni di potenziale conflitto di interessi del dottor Burioni, chiedendo loro di ritirare con effetto immediato l’adesione al patto. E se non lo faranno, sarà inevitabile una denuncia nei loro confronti per concorso in diffusione di notizie false e pericolose che danneggiano la popolazione”. Lo annuncia il Codacons, che in una nota ...