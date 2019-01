Thuram junior stende il Psg In francia è nata una stella

gazzetta

: Miracolo al Parc des Princes: il piccolo @EAGuingamp con un rigore di Marcus Thuram elimina i giganti del Paris Sai… - Eurosport_IT : Miracolo al Parc des Princes: il piccolo @EAGuingamp con un rigore di Marcus Thuram elimina i giganti del Paris Sai… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Da #Parma al gol che elimina il #Psg. #Thuram junior, in Francia è nata una stella - ETGazzetta : Da #Parma al gol che elimina il #Psg. #Thuram junior, in Francia è nata una stella -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L'ascesa finora è stata costante, ma lontano dai riflettori, in Bretagna, a Guingamp, club di provincia, che lotta per non retrocedere. Ieri sera però Marcusè salito sul palco del Parco dei ...