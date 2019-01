The Orville 2 | su Fox proseguono le avventure del Capitano MacFarlane ...

The Orville 2 - su FOX la commedia sci-fi che omaggia i cult di genere : Seth MacFarlane (I Griffin, American Dad) torna in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il giovedì alle 21.00 dal 10 gennaio con THE Orville 2, la commedia sci-fi che omaggia i cult di genere come Ai confini della realtà e Star Trek. Seth MacFarlane oltre che ideatore è anche il protagonista della serie, nei panni di Ed Mercer, pilota di comando della navicella spaziale USS Orville. Nella prima stagione il comandante...