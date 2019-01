Sci – Moonlight Classic a metà dell’opera | 14 nazioni e manto innevato realizzato ad arte

sportfair

(Di giovedì 10 gennaio 2019) 13ªil 23 gennaio in Alto Adige. Iscrizioni ancora apertissime a 60 euro per entrambi i percorsi di 15 e 30 km. Novità Just for Fun: miriade di attività sia in inverno che in estate sull’Alpe di Siusi Il comitato organizzatore dellaconta sull’arrivo della neve naturale in vista della tredicesima edizione del 23 gennaio (ieri sera sono scesi 5 centimetri di neve fresca), e nell’attesa non si fa trovare impreparato, allestendo un tracciato pressoché perfetto e già in gran ptestabile. La manifestazione fondistica conta attualmente 200 iscritti, ed è a “” considerando il numero chiuso di 400 atleti. Il programma dell’evento prevede la distribuzione pettorali presso l’Ufficio gare (dalle ore 10), il ritrovo e la preparazione per la pnza (ore 19.30) e lo start ufficiale alle ore 20, tutti assieme percorrendo questa maestosa ...