Schiuma-Rinaldi | in Municipio V strade buie di notte e illuminate di giorno

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Roma – “Davvero surreale quello che accade nelV. Ci sono quartieri, come recentemente quello di Centocelle, che hannodi(via dei Ciclamini, via delle Palme, via dei Castani e altre), mentre quelle limitrofe alla sede di via Torre Annunziata hanno gli impianti di illuminazione accesi anche di: via Frigento, via Aquilonia, viale Partenope in primis”. E’ quanto denunciano in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabio Sabbatani, capogruppo, e Daniele, coordinatore municipale.“Oggi stesso -prosegue la nota- abbiamo presentato una question time urgente al presidente Boccuzzi, per sapere se sia al corrente di quanto sta accadendo e se non ritenga opportuno adoperarsi presso Acea per rispondere alle proteste dei residenti a Centocelle e per evitare gli sprechi. Resta sempre il problema -conclude ...